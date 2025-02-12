Невдовзі Україна отримає від Німеччини близько 100 керованих ракет IRIS-T

Про це стало після засідання «Рамштайну» 12 лютого.

Україна отримає чергову військову допомогу від Німеччини.

Як повідомило німецьке представництво у НАТО на своїй сторінці у соцмережі Х, йдеться про постачання близько 100 керованих ракет IRIS-T в Україну найближчим часом.