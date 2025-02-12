“ЄС” вимагає відсторонити голову фракції “Слуга народу” Арахамію з Ради через “російське матюччя”
“ЄС” вимагає відсторонити голову фракції “Слуга народу” Арахамію з Ради через “російське матюччя”
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
На Санторіні стався найпотужніший землетрус у "серії поштовхів"
На Санторіні стався найпотужніший землетрус у "серії поштовхів"
В Україні побудують перший завод з виробництва високотехнологічного листового скла
Новини компанійВ Україні побудують перший завод з виробництва високотехнологічного листового скла
Колишню українську спортсменку заочно засудили до 12 років тюрми за пособництво армії окупантів
Колишню українську спортсменку заочно засудили до 12 років тюрми за пособництво армії окупантів
Голова штабу Антитерористичного центру СБУ виявився агентом ФСБ: Малюк розповів про затримання (оновлено)
Голова штабу Антитерористичного центру СБУ виявився агентом ФСБ: Малюк розповів про затримання (оновлено)
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
Жоден затриманий у справі про земельні махінації в Києві ще не вийшов під заставу, – НАБУ
Жоден затриманий у справі про земельні махінації в Києві ще не вийшов під заставу, – НАБУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Невдовзі Україна отримає від Німеччини близько 100 керованих ракет IRIS-T

Про це стало після засідання «Рамштайну» 12 лютого.

Невдовзі Україна отримає від Німеччини близько 100 керованих ракет IRIS-T
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
Фото: EPA/UPG

Україна отримає чергову військову допомогу від Німеччини.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Як повідомило німецьке представництво у НАТО на своїй сторінці у соцмережі Х, йдеться про постачання близько 100 керованих ракет IRIS-T в Україну найближчим часом.

  • Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив після засідання, що часники 26-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" виділили мільярди доларів для допомог Збройним силам, а також вкотре підтвердили свою відданість підтримці України.
  • Британія також оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли танки, артилерія, ракети та інше озброєння для ЗСУ.
  • Уряд Латвії планує передати Силам оборони 42 бронетранспортери, що відповідає батальйонному комплекту.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies