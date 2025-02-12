Невдовзі Україна отримає від Німеччини близько 100 керованих ракет IRIS-T

Україна отримає чергову військову допомогу від Німеччини.
Як повідомило німецьке представництво у НАТО на своїй сторінці у соцмережі Х, йдеться про постачання близько 100 керованих ракет IRIS-T в Україну найближчим часом.
- Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив після засідання, що часники 26-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" виділили мільярди доларів для допомог Збройним силам, а також вкотре підтвердили свою відданість підтримці України.
- Британія також оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли танки, артилерія, ракети та інше озброєння для ЗСУ.
- Уряд Латвії планує передати Силам оборони 42 бронетранспортери, що відповідає батальйонному комплекту.