Підсумки "Рамштайну": Україні виділили мільярди доларів для допомоги ЗСУ

Учасники 26-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" виділили мільярди доларів для допомог Збройним силам, а також вкотре підтвердили свою відданість підтримці України.

Про це під час пресконференції в Брюсселі за підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн" заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, пише "Укрінформ".

"Україна повертається з цієї зустрічі з підтримкою членів Контактної групи, з підтримкою у вигляді зброї та боєприпасів на мільярди доларів, які були передані сьогодні", — зазначив Гілі.

Міністр додав, що це дозволить забезпечити озброєння військових ЗСУ та допоможе посилити тиск на Росію, "змусити Путіна сісти за стіл переговорів, допомогти наблизити міцний мир".