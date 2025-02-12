В Україні побудують перший завод з виробництва високотехнологічного листового скла
Новини компанійВ Україні побудують перший завод з виробництва високотехнологічного листового скла
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
“ЄС” вимагає відсторонити голову фракції “Слуга народу” Арахамію з Ради через “російське матюччя”
“ЄС” вимагає відсторонити голову фракції “Слуга народу” Арахамію з Ради через “російське матюччя”
Жоден затриманий у справі про земельні махінації в Києві ще не вийшов під заставу, – НАБУ
Жоден затриманий у справі про земельні махінації в Києві ще не вийшов під заставу, – НАБУ
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
На Санторіні стався найпотужніший землетрус у "серії поштовхів"
На Санторіні стався найпотужніший землетрус у "серії поштовхів"
Колишню українську спортсменку заочно засудили до 12 років тюрми за пособництво армії окупантів
Колишню українську спортсменку заочно засудили до 12 років тюрми за пособництво армії окупантів
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
ГоловнаСвіт

Парламент Вірменії у першому читанні схвалив законопроєкт про вступ у ЄС

“За” 63 депутати, “проти” – 7.

Парламент Вірменії у першому читанні схвалив законопроєкт про вступ у ЄС
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Національні збори Вірменії 12 лютого ухвалили в першому читанні проєкт закону, яким оголошено про початок процесу вступу країни до Європейського Союзу, пише "Європейська правда".

Обговорення документа Національні збори розпочали напередодні. Зрештою законопроєкт "Про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу" схвалили 63 депутати, проти виступили 7.

Проєкт презентувала громадянська ініціатива Evrovote, зібравши в необхідний термін підписи для внесення законодавчої ініціативи в Національні збори. Ініціативі вдалося зібрати 60 тисяч підписів замість необхідних 50 тисяч. 

9 січня законопроєкт обговорили і схвалили на засіданні уряду Вірменії, після чого направили на розгляд парламенту.

Остаточна версія законопроєкту, схвалена комісією з європейської інтеграції, містить таке формулювання: "Республіка Вірменія, висловлюючи волю народу Республіки Вірменія, ставлячи завдання зробити Республіку Вірменія безпечною, захищеною, розвиненою і процвітаючою країною, оголошує про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу".

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies