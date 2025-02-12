Масштабні скорочення держслужбовців у США не торкнуться правоохоронців та військових

Президент США Дональд Трамп підписав указ, у якому наказав підготувати плани значного скорочення працівників державних структур. Винятком є ті відомства, які відповідають за правоохоронну діяльність і безпеку та імміграційна служба. Також наказ не поширюється на військовослужбовців.

"Щоб відновити відповідальність перед американською громадськістю, цей наказ розпочинає критичну трансформацію федеральної бюрократії. Усунувши марнотратство, роздутість і замкнутість, моя адміністрація розширить можливості американських сімей, робітників, платників податків і самої нашої системи уряду", – йдеться у оприлюдненому документі на сайті Білого дому.

Трамп постановив, що відтепер будь-яке призначення на керівні посади має відбуватися зі схвалення представника DOGE, Департаменту ефективності уряду, який очолює Ілон Маск.

Депертамент може відмовити будь-якому відомству у проханні про створення або збереження керівних посад.

Керівники агентств повинні негайно розпочати підготовку до ініціювання широкомасштабного скорочення чисельності штатів відповідно до чинного законодавства та відокремити тимчасових працівників і повторно найнятих осіб, які працюють у областях, які, ймовірно, підпадають під дію скорочень.