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Масштабні скорочення держслужбовців у США не торкнуться правоохоронців та військових

Також не скорочуватимуть персонал імміграційних відомств. 

Масштабні скорочення держслужбовців у США не торкнуться правоохоронців та військових
Трамп демонструє підпис під указом
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп підписав указ, у якому наказав підготувати плани значного скорочення працівників державних структур. Винятком є ті відомства, які відповідають за правоохоронну діяльність і безпеку та імміграційна служба. Також наказ не поширюється на військовослужбовців.

"Щоб відновити відповідальність перед американською громадськістю, цей наказ розпочинає критичну трансформацію федеральної бюрократії. Усунувши марнотратство, роздутість і замкнутість, моя адміністрація розширить можливості американських сімей, робітників, платників податків і самої нашої системи уряду", – йдеться у оприлюдненому документі на сайті Білого дому. 

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Трамп постановив, що відтепер будь-яке призначення на керівні посади має відбуватися зі схвалення представника DOGE, Департаменту ефективності уряду, який очолює Ілон Маск

Депертамент може відмовити будь-якому відомству у проханні про створення або збереження керівних посад.

Керівники агентств повинні негайно розпочати підготовку до ініціювання широкомасштабного скорочення чисельності штатів відповідно до чинного законодавства та відокремити тимчасових працівників і повторно найнятих осіб, які працюють у областях, які, ймовірно, підпадають під дію скорочень.

  • Спілкуючись із журналістами у Овальному кабінеті Білого дому, Маск пояснив скорочення кількості федеральних працівників тим, що вони є "необраною владою" з великими повноваженнями.
  • Раніше стало відомо, що Білий дім працює над указом про звільнення тисяч співробітників Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США та установ, які входять до складу відомства. Згідно з указом, Управління з продовольства і медикаментів США (FDA), Центри з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) та інші заклади охорони здоров'я мають скоротити певний відсоток працівників.
  • Також Reuters з посиланням на джерела у Вашингтоні стверджує, що адміністрація Дональда Трампа планує дозволити продовжити роботу в Агенції з міжнародного розвитку USAID лише 294 співробітникам ‒ з приблизно 10 тисяч.
  • А наприкінці січня адміністрація Трампа розіслала федеральним службовцям США електронні листи із пропозицією звільнитися із збереженням заробітної плати до 30 вересня.
  • Згодом рішення про звільнення оскаржили профспілки, і суд його заблокував
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