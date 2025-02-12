Масштабні скорочення держслужбовців у США не торкнуться правоохоронців та військових

Президент США Дональд Трамп підписав указ, у якому наказав підготувати плани значного скорочення працівників державних структур. Винятком є ті відомства, які відповідають за правоохоронну діяльність і безпеку та імміграційна служба. Також наказ не поширюється на військовослужбовців.
"Щоб відновити відповідальність перед американською громадськістю, цей наказ розпочинає критичну трансформацію федеральної бюрократії. Усунувши марнотратство, роздутість і замкнутість, моя адміністрація розширить можливості американських сімей, робітників, платників податків і самої нашої системи уряду", – йдеться у оприлюдненому документі на сайті Білого дому.
Трамп постановив, що відтепер будь-яке призначення на керівні посади має відбуватися зі схвалення представника DOGE, Департаменту ефективності уряду, який очолює Ілон Маск.
Депертамент може відмовити будь-якому відомству у проханні про створення або збереження керівних посад.
Керівники агентств повинні негайно розпочати підготовку до ініціювання широкомасштабного скорочення чисельності штатів відповідно до чинного законодавства та відокремити тимчасових працівників і повторно найнятих осіб, які працюють у областях, які, ймовірно, підпадають під дію скорочень.
- Спілкуючись із журналістами у Овальному кабінеті Білого дому, Маск пояснив скорочення кількості федеральних працівників тим, що вони є "необраною владою" з великими повноваженнями.
- Раніше стало відомо, що Білий дім працює над указом про звільнення тисяч співробітників Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США та установ, які входять до складу відомства. Згідно з указом, Управління з продовольства і медикаментів США (FDA), Центри з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) та інші заклади охорони здоров'я мають скоротити певний відсоток працівників.
- Також Reuters з посиланням на джерела у Вашингтоні стверджує, що адміністрація Дональда Трампа планує дозволити продовжити роботу в Агенції з міжнародного розвитку USAID лише 294 співробітникам ‒ з приблизно 10 тисяч.
- А наприкінці січня адміністрація Трампа розіслала федеральним службовцям США електронні листи із пропозицією звільнитися із збереженням заробітної плати до 30 вересня.
- Згодом рішення про звільнення оскаржили профспілки, і суд його заблокував.