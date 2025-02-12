Нетаньягу погодився з "ультиматумом Трампа": ХАМАС має звільнити заручників до суботи

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаяньгу оголосив, що висуває бойовикам палестинського угруповання ХАМАС ультиматум щодо ситуації зі звільненням заручників: якщо до суботи полонені ізраїльтяни не повернуться додому, армія оборони відновить бойові дії у Смузі Гази до повного знищення терористів.

Як пише Reuters, таким чином очільник уряду Ізраїлю дослухався до заяв президента США Дональда Трампа, який напередодні наполягав на звільненні заручників, погрожуючи припиненням дії перемир'я та "настанням пекла" для ХАМАСу.

Нетаньягу наголосив, що рішення ухвалено після консультацій з іншими урядовцями та органами безпеки, які цілком підтримали ультиматум. Наразі незрозуміло, чи вимагається від ХАМАСу звільнення усіх утримуваних заручників, чи лише тих трьох, які мали отримати свободу у суботу згідно з планом мирної угоди.

ХАМАС у відповідь на заяву Нетаньягу висловив "відданість нинішній угоді про припинення вогню" та звинуватив Ізраїль у спробі зірвати її виконанння.