Російська пропаганда почала поширювати фейки про наслідки відключення країн Балтії від мережі РФ та Білорусі

Після того, як Литва, Латвія та Естонія відключилися від єдиного з РФ та Білоруссю енергокільця БРЕЛЛ, почалася з’являтися контрінформація з боку російських та проросійських медіа та блогерів, передає LRT.

Служба державної безпеки Латвії виявила у соцмереж та в додатках для онлайн-спілкування окремі спекуляції та фейкові повідомлення у зв'язку з відключенням країн Балтії від російської електромережі.

Зокрема, пропагандисти переконують громадян Латвії у тому, нібито із БРЕЛЛ може призвести до значного зростання цін на електроенергію, а це спричинить інфляцію. Крім того, залишивши БРЕЛЛ, країни Балтії начебто позбавили себе можливості диверсифікувати постачання електроенергії, і стати повністю підконтрольні Заходу території.