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Російська пропаганда почала поширювати фейки про наслідки відключення країн Балтії від мережі РФ та Білорусі

Громадян лякають зростанням тарифів та інфляцією.

Російська пропаганда почала поширювати фейки про наслідки відключення країн Балтії від мережі РФ та Білорусі

Після того, як Литва, Латвія та Естонія відключилися від єдиного з РФ та Білоруссю енергокільця БРЕЛЛ, почалася з’являтися контрінформація з боку російських та проросійських медіа та блогерів, передає LRT.

Служба державної безпеки Латвії виявила у соцмереж та в додатках для онлайн-спілкування окремі спекуляції та фейкові повідомлення у зв'язку з відключенням країн Балтії від російської електромережі.

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Зокрема, пропагандисти переконують громадян Латвії у тому, нібито із БРЕЛЛ може призвести до значного зростання цін на електроенергію, а це спричинить інфляцію. Крім того, залишивши БРЕЛЛ, країни Балтії начебто позбавили себе можливості диверсифікувати постачання електроенергії, і стати повністю підконтрольні Заходу території.

  • 9 лютого Литва, Латвія та Естонія завершили синхронізацію електросистем із континентальною європейською електромережею.
  • Синхронізація дає змогу країнам Балтії керувати своїми електромережами в тісній співпраці з усіма іншими країнами континентальної Європи, зі стабільним і надійним контролем частоти, що значно підвищує регіональну енергетичну безпеку.
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