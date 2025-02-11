WP: на «Рамштайні» США не оголошуватимуть про нову військову допомогу для України

Новий глава Пентагону підтвердить хіба що прихильність Дональда Трампа до якнайшвидшого дипломатичного припинення війни.

На зустрічі у форматі «Рамштайн» 12 лютого новий глава Пентагону Піт Гегсет не робитиме заяв щодо нової безпекової допомоги для України, передає Washington Post.

Принаймні, про це не йшлося на попередній зустрічі міністрів оброни країн-членів НАТО. Також Гегсет не оголошував про плани зустрічатися з українськими представниками.

«Держсекретар підтвердить прихильність президента Трампа до якнайшвидшого дипломатичного припинення війни в Україні. Він також наголосить на необхідності посилення європейського лідерства у питаннях допомоги безпеці Україні», — заявив Пентагон перед від'їздом Гегсета на «Рамштайн».

Міністр оборони США стане першим членом нової адміністрації Трампа, який відвідає НАТО, де союзники прагнуть зрозуміти, як Штати тепер планують впливати на перебіг війни в Україні.

Високопоставлений дипломат НАТО заявив, що найважливішим результатом зустрічі стане конструктивний діалог із новою американською адміністрацією, а також зобов'язання США зробити все можливе, щоб Україна продовжувала боротьбу.