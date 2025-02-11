«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Wall Street Journal: з 2022 Україна була найбільшим одержувачем коштів від USAID
Wall Street Journal: з 2022 Україна була найбільшим одержувачем коштів від USAID
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Жоден затриманий у справі про земельні махінації в Києві ще не вийшов під заставу, – НАБУ
Жоден затриманий у справі про земельні махінації в Києві ще не вийшов під заставу, – НАБУ
На Санторіні стався найпотужніший землетрус у "серії поштовхів"
На Санторіні стався найпотужніший землетрус у "серії поштовхів"
Німецький концерн Rheinmetall поставив в Україну ще п'ять авіадесантних тактичних машин Caracal
Німецький концерн Rheinmetall поставив в Україну ще п'ять авіадесантних тактичних машин Caracal
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
Фіцо ширить ненависть до українців і намагається позбутись української діаспори
Фіцо ширить ненависть до українців і намагається позбутись української діаспори
ГоловнаСвіт

WP: на «Рамштайні» США не оголошуватимуть про нову військову допомогу для України

Новий глава Пентагону підтвердить хіба що прихильність Дональда Трампа до якнайшвидшого дипломатичного припинення війни.

WP: на «Рамштайні» США не оголошуватимуть про нову військову допомогу для України
міністр оборони США Піт Гегсет
Фото: EPA/UPG

На зустрічі у форматі «Рамштайн» 12 лютого новий глава Пентагону Піт Гегсет не робитиме заяв щодо нової безпекової допомоги для України, передає Washington Post.

Принаймні, про це не йшлося на попередній зустрічі міністрів оброни країн-членів НАТО. Також Гегсет не оголошував про плани зустрічатися з українськими представниками. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

«Держсекретар підтвердить прихильність президента Трампа до якнайшвидшого дипломатичного припинення війни в Україні. Він також наголосить на необхідності посилення європейського лідерства у питаннях допомоги безпеці Україні», — заявив Пентагон перед від'їздом Гегсета на «Рамштайн».

Міністр оборони США стане першим членом нової адміністрації Трампа, який відвідає НАТО, де союзники прагнуть зрозуміти, як Штати тепер планують впливати на перебіг війни в Україні.

Високопоставлений дипломат НАТО заявив, що найважливішим результатом зустрічі стане конструктивний діалог із новою американською адміністрацією, а також зобов'язання США зробити все можливе, щоб Україна продовжувала боротьбу.

  • 11 лютого стало відомо, що під час підписання документів в Овальному кабінеті Дональд Трамп підтвердив пресі свою попередню заяву щодо запланованої розмови з Президентом України Володимиром Зеленським.
  • Засідання "Рамштайн" цього разу відбудеться під головуванням Великої Британії, а не США.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies