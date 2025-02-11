Суд залишив у силі блокування плану Трампа про “викуп” федеральних працівників

Профспілки подали позов до суду з вимогою повністю заблокувати його.

Вчора американський суддя залишив у силі cвій блок на план президента Дональда Трампа щодо так званого “викупу” федеральних службовців ‒ на період розгляду, чи продовжувати заборону на довший час, пише Reuters.

Рішення окружного судді США Джорджа О'Тула в Бостоні наразі перешкоджає адміністрації Трампа реалізувати план “8 місяців оплачуваної відставки”, даючи тимчасову перемогу профспілкам, які подали позов до суду з вимогою повністю заблокувати його. Коли О'Тул винесе рішення щодо запиту профспілок ‒ невідомо.

Адміністрація президента-республіканця дала федеральним працівникам вибір: повернутися на роботу на повний робочий день або звільнитися й отримувати зарплату протягом наступних восьми місяців. Управління персоналом повідомило федеральним працівникам, що вони мають до 6 лютого вирішити, як діяти далі, однак суддя відстрочив дату дедлайну.

Ця ініціатива є частиною далекосяжного плану Трампа та його союзників щодо скорочення персоналу та обмеження діяльності федеральної бюрократії.

Профспілки закликали своїх членів не приймати пропозицію про викуп, заявивши, що не можна довіряти адміністрації Трампа. Однак станом на п’ятницю близько 65 тисяс федеральних службовців погодилися на пропозицію, повідомив чиновник Білого дому. Загалом “фінансові стимули” запропонували 2 мільйонам цивільних федеральних працівників, які працюють повний робочий день. Окрім того, обов’язки працівників можуть скоротити або скасувати.

В адміністрації Трампа розглядають можливість переформатування деяких державних установ і скорочення штату агентств шляхом реструктуризації, відпусток і рекласифікації співробітників, які унаслідок матимуть менше гарантій збереження роботи. Чиновники підрахували, що нові вимоги до перебування на посаді змусять 5%-10% федеральних службовців звільнитися. За їхніми словами, це може призвести до 100 мільярдів доларів щорічної економії.