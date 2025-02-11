Суд залишив у силі блокування плану Трампа про “викуп” федеральних працівників

Вчора американський суддя залишив у силі cвій блок на план президента Дональда Трампа щодо так званого “викупу” федеральних службовців ‒ на період розгляду, чи продовжувати заборону на довший час, пише Reuters.
Рішення окружного судді США Джорджа О'Тула в Бостоні наразі перешкоджає адміністрації Трампа реалізувати план “8 місяців оплачуваної відставки”, даючи тимчасову перемогу профспілкам, які подали позов до суду з вимогою повністю заблокувати його. Коли О'Тул винесе рішення щодо запиту профспілок ‒ невідомо.
Адміністрація президента-республіканця дала федеральним працівникам вибір: повернутися на роботу на повний робочий день або звільнитися й отримувати зарплату протягом наступних восьми місяців. Управління персоналом повідомило федеральним працівникам, що вони мають до 6 лютого вирішити, як діяти далі, однак суддя відстрочив дату дедлайну.
Ця ініціатива є частиною далекосяжного плану Трампа та його союзників щодо скорочення персоналу та обмеження діяльності федеральної бюрократії.
Профспілки закликали своїх членів не приймати пропозицію про викуп, заявивши, що не можна довіряти адміністрації Трампа. Однак станом на п’ятницю близько 65 тисяс федеральних службовців погодилися на пропозицію, повідомив чиновник Білого дому. Загалом “фінансові стимули” запропонували 2 мільйонам цивільних федеральних працівників, які працюють повний робочий день. Окрім того, обов’язки працівників можуть скоротити або скасувати.
В адміністрації Трампа розглядають можливість переформатування деяких державних установ і скорочення штату агентств шляхом реструктуризації, відпусток і рекласифікації співробітників, які унаслідок матимуть менше гарантій збереження роботи. Чиновники підрахували, що нові вимоги до перебування на посаді змусять 5%-10% федеральних службовців звільнитися. За їхніми словами, це може призвести до 100 мільярдів доларів щорічної економії.
- Раніше стало відомо, що Білий дім працює над указом про звільнення тисяч співробітників Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США та установ, які входять до складу відомства. Згідно з указом, Управління з продовольства і медикаментів США (FDA), Центри з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) та інші заклади охорони здоров'я мають скоротити певний відсоток працівників.
- Також Reuters з посиланням на джерела у Вашингтоні стверджує, що адміністрація Дональда Трампа планує дозволити продовжити роботу в Агенції з міжнародного розвитку USAID лише 294 співробітникам ‒ з приблизно 10 тисяч.
- Водночас минулої п’ятниці понад 2200 працівників USAID мали припинити роботу до подальших вказівок. Проте напередодні набуття чим рішенням чинності американські профспілки подали позов проти адміністрації Трампа з вимогою визнати фактичне знищення Агентства без згоди Конгресу неконституційним перевищенням президентом своїх повноважень. На час розгляду по суті цієї справи суд заборонив відсторонювати працівників інституції.