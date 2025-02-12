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США та Британія відмовились підписати комюніке саміту щодо ШІ в Парижі

Мають зауваження до контролю над технологією та її безпечності. 

США та Британія відмовились підписати комюніке саміту щодо ШІ в Парижі
Саміт щодо ШІ в Парижі
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати та Велика Британія не підписали спільний документ учасників саміту щодо штучного інтелекту, який на початку тижня приймав Париж

Як пише The Guardian, декларація із закликом до "забезпечення відкритості, прозорості, інклюзивності, етичності, безпеки та надійності штучного інтелекту", а також "сталого розвитку ШІ з відповідальним ставленням до людей та планети" була підписана 60-ма країнами, серед яких, окрім організаторів саміту Франції та Індії, опинилися Китай, Японія, Австралія та Канада. 

Проте у Сполученого Королівства, за словами речника уряду, виникли зауваження щодо "відсутності у документі практичної чіткості щодо глобального регулювання штучного інтелекту та достатніх відповідей на питання щодо загрози ШІ для національної безпеки". 

Точні причини відмови США підписати комюніке невідомі, проте віцепрезидент Джей Ді Венс під час свого виступу на саміті заявив, що Європа "намагається надмірно контролювати технології", та розкритикував взаємодію з Китаєм. 

Британські технологічні компанії засудили відмову уряду долучитися до підсумкового документа саміту та звинуватили Кіра Стармера у "спробі сподобатися новій адміністрації США". 

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