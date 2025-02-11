Угорщина підтримала виділення коштів для армії Лівану з Європейського фонду миру

Замість постачання зброї в Україну Угорщина підтримує ліванську армію на суму 400 мільйонів форинтів через Європейський фонд миру.

Таку заяву озвучило угорське міністерство оборони, передає Telex.

Петер Сіярто зазначив, що обидві держави підтримують дружні стосунки і продовжать зусилля щодо миру та стабільності в майбутньому.

«Ми відправляємо ці гроші до Лівану через Європейський фонд миру, і ми можемо це зробити, тому що ми не відправляємо зброю на Україну, тому ми можемо переказати суму, яка має бути виплачена в іншому місці», - сказав Сіярто.

За останні сім років Угорщина надіслала шість мільярдів форинтів на підтримку зміцнення християнських громад у Лівані. Крім того, глава МЗС повідомив, що у складі ліванських миротворчих сил є 16 угорських солдатів.