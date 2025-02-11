Угорщина підтримала виділення коштів для армії Лівану з Європейського фонду миру

Замість постачання зброї в Україну Угорщина підтримує ліванську армію на суму 400 мільйонів форинтів через Європейський фонд миру.
Таку заяву озвучило угорське міністерство оборони, передає Telex.
Петер Сіярто зазначив, що обидві держави підтримують дружні стосунки і продовжать зусилля щодо миру та стабільності в майбутньому.
«Ми відправляємо ці гроші до Лівану через Європейський фонд миру, і ми можемо це зробити, тому що ми не відправляємо зброю на Україну, тому ми можемо переказати суму, яка має бути виплачена в іншому місці», - сказав Сіярто.
За останні сім років Угорщина надіслала шість мільярдів форинтів на підтримку зміцнення християнських громад у Лівані. Крім того, глава МЗС повідомив, що у складі ліванських миротворчих сил є 16 угорських солдатів.
- Держави-члени ЄС на додаток до загального бюджету створили Європейський фонд миру на період 2021-2027 років. Фонд, початковий розмір якого становить 5,7 млрд євро, використовують для виплат державам-членам за обладнання та зброю, які вони відправляють до країн за межами ЄС, але вони також можуть витрачати гроші на місії, як це було зроблено для місії з навчання українських солдатів.
- Щодо підтримки України, то наразі з фонду сім разів фінансували допомогу Києву. Востаннє - у березні 2024 року, відтоді угорський уряд з різних причин блокує рішення.
- За даними сайту Європейського фонду миру, рішення про підтримку Ліванських збройних сил приймали тричі, востаннє - 21 січня у розмірі 60 мільйонів євро.