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Угорщина підтримала виділення коштів для армії Лівану з Європейського фонду миру

Натомість для України Будапешт блокує надання допомоги.

Угорщина підтримала виділення коштів для армії Лівану з Європейського фонду миру
Петер Сіярто
Фото: EPA

Замість постачання зброї в Україну Угорщина підтримує ліванську армію на суму 400 мільйонів форинтів через Європейський фонд миру.

Таку заяву озвучило угорське міністерство оборони, передає Telex.

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Петер Сіярто зазначив, що обидві держави підтримують дружні стосунки і продовжать зусилля щодо миру та стабільності в майбутньому.

«Ми відправляємо ці гроші до Лівану через Європейський фонд миру, і ми можемо це зробити, тому що ми не відправляємо зброю на Україну, тому ми можемо переказати суму, яка має бути виплачена в іншому місці», - сказав Сіярто.

За останні сім років Угорщина надіслала шість мільярдів форинтів на підтримку зміцнення християнських громад у Лівані. Крім того, глава МЗС повідомив, що у складі ліванських миротворчих сил є 16 угорських солдатів.

  • Держави-члени ЄС на додаток до загального бюджету створили Європейський фонд миру на період 2021-2027 років. Фонд, початковий розмір якого становить 5,7 млрд євро, використовують для виплат державам-членам за обладнання та зброю, які вони відправляють до країн за межами ЄС, але вони також можуть витрачати гроші на місії, як це було зроблено для місії з навчання українських солдатів. 
  • Щодо підтримки України, то наразі з фонду сім разів фінансували допомогу Києву. Востаннє - у березні 2024 року, відтоді угорський уряд з різних причин блокує рішення.
  • За даними сайту Європейського фонду миру, рішення про підтримку Ліванських збройних сил приймали тричі, востаннє - 21 січня у розмірі 60 мільйонів євро.
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