Російська армія атакувала Нікопольщину важкою артилерією та БпЛА

Внаслідок одного з ударів поранення отримала мирна мешканка.

Російська окупаційна армія здійснила майже три десятки атак по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Від ранку й цілий день агресор гатив по Нікопольщині з важкої артилерії, застосовував безпілотники”, - написав Лисак.

Від російських ударів потерпали райцентр та населені пункти Мирівської, Червоногригорівської, Марганецької, Покровської громад.

Внаслідок одного з обстрілів у Нікополі постраждала 78-річна жінка, їй надали медичну допомогу на місці.

Також пошкоджені два приватні й транспортне підприємства, медичний заклад, магазин, АЗС, 4 багатоквартирні будинки, з десяток приватних осель, сім господарських споруд, одна з яких зайнялася.

Обстрілом були знищені дві автівки, ще з півдесятка потрощені, побило парник, мопед, декілька газогонів та лінії електропередач.