Російська армія атакувала Нікопольщину важкою артилерією та БпЛА

Російська окупаційна армія здійснила майже три десятки атак по Нікопольському району Дніпропетровської області.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Від ранку й цілий день агресор гатив по Нікопольщині з важкої артилерії, застосовував безпілотники”, - написав Лисак.
Від російських ударів потерпали райцентр та населені пункти Мирівської, Червоногригорівської, Марганецької, Покровської громад.
Внаслідок одного з обстрілів у Нікополі постраждала 78-річна жінка, їй надали медичну допомогу на місці.
Також пошкоджені два приватні й транспортне підприємства, медичний заклад, магазин, АЗС, 4 багатоквартирні будинки, з десяток приватних осель, сім господарських споруд, одна з яких зайнялася.
Обстрілом були знищені дві автівки, ще з півдесятка потрощені, побило парник, мопед, декілька газогонів та лінії електропередач.