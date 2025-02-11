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Російська армія атакувала Нікопольщину важкою артилерією та БпЛА

Внаслідок одного з ударів поранення отримала мирна мешканка. 

Російська армія атакувала Нікопольщину важкою артилерією та БпЛА
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини 11 лютого 2025 року
Фото: Сергій Лисак

Російська окупаційна армія здійснила майже три десятки атак по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Від ранку й цілий день агресор гатив по Нікопольщині з важкої артилерії, застосовував безпілотники”, - написав Лисак.

Від російських ударів потерпали райцентр та населені пункти Мирівської, Червоногригорівської, Марганецької, Покровської громад.

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Внаслідок одного з обстрілів у Нікополі постраждала 78-річна жінка, їй надали медичну допомогу на місці. 

Також пошкоджені два приватні й транспортне підприємства, медичний заклад, магазин, АЗС, 4 багатоквартирні будинки, з десяток приватних осель, сім господарських споруд, одна з яких зайнялася. 

Обстрілом були знищені дві автівки, ще з півдесятка потрощені, побило парник, мопед, декілька газогонів та лінії електропередач.

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