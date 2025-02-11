Міноборони домовилося з мовним омбудсменом про посилення співпраці

У відомстві хочуть, аби у міжособистісному спілкуванні військових переважала українська мова, а не російська.

Міністерство оборони і уповноважений із питань захисту української мови Тарас Кремінь домовилися посилити співпрацю.

Як ідеться на сайті відомства, держава має сприяти всебічному поширенню української мови в міжособистісному спілкуванні військовослужбовців.

«В системі оборони на офіційному рівні українською мовою послуговуються на 100%. Проте в неформальному спілкуванні захисники іноді використовують російськомовні слова. Це, зокрема, є наслідком понад трьохсотрічної русифікації країни. Ми повністю усвідомлюємо важливість української мови не лише в частині дотримання мовного закону, а й у повсякденному спілкуванні», – заявив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

У Міноборони повідомили, що організовують і беруть участь у низці заходів з реалізації державної мовної політики в ЗСУ. Йдеться про роботу над нормативно-правовими актами з питань культури і мови, підтримка заходів щодо поширення та популяризації української мови, а також проведення мовних конкурсів.