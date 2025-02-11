На Санторіні стався найпотужніший землетрус у "серії поштовхів"
На Санторіні стався найпотужніший землетрус у "серії поштовхів"
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
Жоден затриманий у справі про земельні махінації в Києві ще не вийшов під заставу, – НАБУ
Жоден затриманий у справі про земельні махінації в Києві ще не вийшов під заставу, – НАБУ
Німецький концерн Rheinmetall поставив в Україну ще п'ять авіадесантних тактичних машин Caracal
Німецький концерн Rheinmetall поставив в Україну ще п'ять авіадесантних тактичних машин Caracal
Фіцо ширить ненависть до українців і намагається позбутись української діаспори
Фіцо ширить ненависть до українців і намагається позбутись української діаспори
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Wall Street Journal: з 2022 Україна була найбільшим одержувачем коштів від USAID
Wall Street Journal: з 2022 Україна була найбільшим одержувачем коштів від USAID
ГоловнаСуспільствоПодії

Міноборони домовилося з мовним омбудсменом про посилення співпраці

У відомстві хочуть, аби у міжособистісному спілкуванні військових переважала українська мова, а не російська.

Міноборони домовилося з мовним омбудсменом про посилення співпраці
заступник міністра оборони Сергій Мельник і мовний омбудсмен Тарас Кремінь
Фото: Міноборони

Міністерство оборони і уповноважений із питань захисту української мови Тарас Кремінь домовилися посилити співпрацю.

Як ідеться на сайті відомства, держава має сприяти всебічному поширенню української мови в міжособистісному спілкуванні військовослужбовців. 

Support LB.ua

«В системі оборони на офіційному рівні українською мовою послуговуються на 100%. Проте в неформальному спілкуванні захисники іноді використовують російськомовні слова. Це, зокрема, є наслідком понад трьохсотрічної русифікації країни. Ми повністю усвідомлюємо важливість української мови не лише в частині дотримання мовного закону, а й у повсякденному спілкуванні», – заявив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник. 

У Міноборони повідомили, що організовують і беруть участь у низці заходів з реалізації державної мовної політики в ЗСУ. Йдеться про роботу над нормативно-правовими актами з питань культури і мови, підтримка заходів щодо поширення та популяризації української мови, а також проведення мовних конкурсів.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies