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Націоналізовано активи екскерівника охорони президента-втікача Януковича вартістю понад 100 млн грн

Зокрема, в дохід держави стягнуто готельний комплекс у Буковелі, 5 об’єктів майнових прав інтелектуальної власності, 12 земельних ділянок, 2 квартири.

Націоналізовано активи екскерівника охорони президента-втікача Януковича вартістю понад 100 млн грн
В’ячеслав Заневський
Фото: відкриті джерела

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України до екскерівника служби охорони президента-втікача про націоналізацію арештованих активів, повідомляє Офіс Генпрокурора. За даними ЗМІ, йдеться про В’ячеслава Заневського.

В дохід держави стягнуто: 

  • готельний комплекс у Буковелі
  • 5 об’єктів майнових прав інтелектуальної власності
  • 12 земельних ділянок
  • 2 квартири
  • 4 паркувальних місця
  • транспортний засіб
  • 10 одиниць зброї
  • грошові кошти у сумі еквівалентній більше ніж 300 тис грн. 

Загальна вартість націоналізованих активів становить понад 100 млн грн.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений протягом 2008-2012 років очолював службу безпеки президента-втікача, а під час збройної агресії РФ він нелегально виїхав з підконтрольної Україні території. 

Перебуваючи на тимчасово окупованих територіях Донецької області та Автономної республіки Крим, він допомагав власному сину – діючому співробітнику ФСБ, у пошуку патріотично налаштованих українців на окупованих територіях.

У подальшому обвинувачений очолив охорону губернатора Ульяновської області РФ.  

Обвинувальний акт стосовно нього за фактами пособництва державі-агресору та незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами перебуває на розгляді у суді (ч. 1 ст.111-2, ч. 1 ст. 263 КК України).

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