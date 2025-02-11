Націоналізовано активи екскерівника охорони президента-втікача Януковича вартістю понад 100 млн грн

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України до екскерівника служби охорони президента-втікача про націоналізацію арештованих активів, повідомляє Офіс Генпрокурора. За даними ЗМІ, йдеться про В’ячеслава Заневського.
В дохід держави стягнуто:
- готельний комплекс у Буковелі
- 5 об’єктів майнових прав інтелектуальної власності
- 12 земельних ділянок
- 2 квартири
- 4 паркувальних місця
- транспортний засіб
- 10 одиниць зброї
- грошові кошти у сумі еквівалентній більше ніж 300 тис грн.
Загальна вартість націоналізованих активів становить понад 100 млн грн.
Розслідуванням встановлено, що обвинувачений протягом 2008-2012 років очолював службу безпеки президента-втікача, а під час збройної агресії РФ він нелегально виїхав з підконтрольної Україні території.
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Перебуваючи на тимчасово окупованих територіях Донецької області та Автономної республіки Крим, він допомагав власному сину – діючому співробітнику ФСБ, у пошуку патріотично налаштованих українців на окупованих територіях.
У подальшому обвинувачений очолив охорону губернатора Ульяновської області РФ.
Обвинувальний акт стосовно нього за фактами пособництва державі-агресору та незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами перебуває на розгляді у суді (ч. 1 ст.111-2, ч. 1 ст. 263 КК України).