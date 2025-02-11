Націоналізовано активи екскерівника охорони президента-втікача Януковича вартістю понад 100 млн грн

Зокрема, в дохід держави стягнуто готельний комплекс у Буковелі, 5 об’єктів майнових прав інтелектуальної власності, 12 земельних ділянок, 2 квартири.

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України до екскерівника служби охорони президента-втікача про націоналізацію арештованих активів, повідомляє Офіс Генпрокурора. За даними ЗМІ, йдеться про В’ячеслава Заневського.

В дохід держави стягнуто:

готельний комплекс у Буковелі

5 об’єктів майнових прав інтелектуальної власності

12 земельних ділянок

2 квартири

4 паркувальних місця

транспортний засіб

10 одиниць зброї

грошові кошти у сумі еквівалентній більше ніж 300 тис грн.

Загальна вартість націоналізованих активів становить понад 100 млн грн.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений протягом 2008-2012 років очолював службу безпеки президента-втікача, а під час збройної агресії РФ він нелегально виїхав з підконтрольної Україні території.

Перебуваючи на тимчасово окупованих територіях Донецької області та Автономної республіки Крим, він допомагав власному сину – діючому співробітнику ФСБ, у пошуку патріотично налаштованих українців на окупованих територіях.

У подальшому обвинувачений очолив охорону губернатора Ульяновської області РФ.

Обвинувальний акт стосовно нього за фактами пособництва державі-агресору та незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами перебуває на розгляді у суді (ч. 1 ст.111-2, ч. 1 ст. 263 КК України).