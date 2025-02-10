Чинному судді Господарського суду Києва призначили заставу у справі про держзраду

Також обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою колишнім президенту та прем'єру.

Суд обрав запобіжний захід судді Господарського суду Києва у вигляді застави в розмірі 1 млн гривень.

"Таким чином суддя підтвердив обґрунтованість підозри ДБР щодо державної зради, вчиненій фігурантом за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України)", – йдеться у повідомленні пресслужби ДБР.

Також обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою колишнім президенту Віктору Януковичу та прем'єр-міністру країни.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України як державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

Максимальне покарання – 15 років позбавлення волі.