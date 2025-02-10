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Чинному судді Господарського суду Києва призначили заставу у справі про держзраду

Також обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою колишнім президенту та прем'єру. 

Чинному судді Господарського суду Києва призначили заставу у справі про держзраду
Чинному судді Господарського суду Києва призначили заставу
Фото: ДБР

Суд обрав запобіжний захід судді Господарського суду Києва у вигляді застави в розмірі 1 млн гривень. 

"Таким чином суддя підтвердив обґрунтованість підозри ДБР щодо державної зради, вчиненій фігурантом за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України)", – йдеться у повідомленні пресслужби ДБР. 

Також обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою колишнім президенту Віктору Януковичу та прем'єр-міністру країни. 

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України як державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

Максимальне покарання – 15 років позбавлення волі.

  • Раніше судді Господарського суду Києва та колишньому вищому керівництву держави повідомили про підозри. 
  • Ще у 2011 році країна-агресор залучила до підривної діяльності проти України тодішніх президента, прем’єр-міністра України та суддю Господарського суду Києва, а також керівників різних ланок судової системи.
  • Згідно із російським планом, обороноздатність та збройні сили агресора мали фінансуватися за рахунок Державного бюджету України під приводом виконання рішення Господарського суду Києва про погашення неіснуючого боргу.
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