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СБУ затримала зрадника, який наводив російські КАБи на позиції захисників Краматорська

Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. 

СБУ затримала зрадника, який наводив російські КАБи на позиції захисників Краматорська
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного агента ФСБ Росії - 41-річного працівника агропідприємства. Він коригував ворожий вогонь по локаціях Сил оборони на Краматорському напрямку.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, чоловік проводив дорозвідку поблизу замаскованих позицій українських військ. У разі виявлення потенційних цілей він передавав окупантам їхні координати. Пріоритетними цілями ворога були опорні пункти оборони, штаби та вогневі позиції артилерії ЗСУ.

Агента викрили ще на початковому етапі його розвідактивності. Його затримали у власній оселі та вилучили мобільний телефон, з якого він спілкувався зі своїм російським куратором. За даними слідства, чоловіка завербували у грудні 2024 року. 

Наразі йому повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. 

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