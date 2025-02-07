Україна отримала від Франції винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Нідерландів
Україна отримала від Франції винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Нідерландів
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Фінмоніторинг виявив фінансування благодійного фонду і парафій УПЦ МП коштом Росії
Фінмоніторинг виявив фінансування благодійного фонду і парафій УПЦ МП коштом Росії
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Повернення короля хевівейту: усе про шанси Володимира Кличка на ще один бій
Повернення короля хевівейту: усе про шанси Володимира Кличка на ще один бій
На Одещині неповнолітній агент РФ зі спільником планували пустити під укіс потяг
На Одещині неповнолітній агент РФ зі спільником планували пустити під укіс потяг
Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
На острові Санторіні стався землетрус силою 5,2 бала
На острові Санторіні стався землетрус силою 5,2 бала
ГоловнаСуспільствоЖиття

Розшукувати ухилянтів має поліція та місцева влада, а не ТЦК, - Міноборони

ТЦК відповідають лише за певний перелік завдань – ведення обліку мобілізованих та відбір і поповнення Сил оборони. 

Розшукувати ухилянтів має поліція та місцева влада, а не ТЦК, - Міноборони
Іван Гаврилюк став першим заступником міністра оборони
Фото: Армія Inform

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки не наділені повноваженнями розшуку ухилянтів від мобілізації, це – завдання місцевих органів влади і поліції.

Про це розповів в інтерв’ю Укрінформу перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Він зазначив, що ТЦК відповідають лише за певний перелік завдань – ведення обліку мобілізованих та відбір і поповнення Сил оборони. 

"Значна кількість українців переконана, що за мобілізацію відповідають виключно ТЦК. Це не так. Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» чітко визначає всіх учасників процесу, їхні завдання та зону відповідальності. Велика частина завдань з мобілізаційних заходів покладена на органи влади та поліцію. Наприклад, якщо військовозобов’язані громадяни України під час дії правового режиму воєнного стану не з’являються до ТЦК, то забезпечити їхню доставку мають місцеві органи влади та поліція. Для цього вони наділені достатніми повноваженнями", - наголосив Гаврилюк.

Він також зауважив, що місцева влада має проводити і відповідну інформаційну роботу в громадах, щоб доносити людям важливість захисту країни.

"Ви ж розумієте, що без мобілізації ми втратимо країну. Скільки б у нас не було роботизованих комплексів, засобів ураження, озброєння і військової техніки, - все це керується людиною", - зауважив заступник міністра.

Гаврилюк нагадав, що наразі інформаційний простір "зосереджений на негативі, який культивується проти співробітників ТЦК, і це - неприпустимо".

Раніше начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев повідомив, що до кінця лютого для ТЦК і СП будуть створені спеціальні правила поводження з військовозобов’язаними.

Голова Центру протидії дезінформації при РНБО  Андрій Коваленко раніше заявив, що операціями проти українських військових, а також підривами ТЦК курують структури російських ГРУ та ФСБ.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies