Розшукувати ухилянтів має поліція та місцева влада, а не ТЦК, - Міноборони

ТЦК відповідають лише за певний перелік завдань – ведення обліку мобілізованих та відбір і поповнення Сил оборони.

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки не наділені повноваженнями розшуку ухилянтів від мобілізації, це – завдання місцевих органів влади і поліції.

Про це розповів в інтерв’ю Укрінформу перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Він зазначив, що ТЦК відповідають лише за певний перелік завдань – ведення обліку мобілізованих та відбір і поповнення Сил оборони.

"Значна кількість українців переконана, що за мобілізацію відповідають виключно ТЦК. Це не так. Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» чітко визначає всіх учасників процесу, їхні завдання та зону відповідальності. Велика частина завдань з мобілізаційних заходів покладена на органи влади та поліцію. Наприклад, якщо військовозобов’язані громадяни України під час дії правового режиму воєнного стану не з’являються до ТЦК, то забезпечити їхню доставку мають місцеві органи влади та поліція. Для цього вони наділені достатніми повноваженнями", - наголосив Гаврилюк.

Він також зауважив, що місцева влада має проводити і відповідну інформаційну роботу в громадах, щоб доносити людям важливість захисту країни.

"Ви ж розумієте, що без мобілізації ми втратимо країну. Скільки б у нас не було роботизованих комплексів, засобів ураження, озброєння і військової техніки, - все це керується людиною", - зауважив заступник міністра.

Гаврилюк нагадав, що наразі інформаційний простір "зосереджений на негативі, який культивується проти співробітників ТЦК, і це - неприпустимо".

Раніше начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев повідомив, що до кінця лютого для ТЦК і СП будуть створені спеціальні правила поводження з військовозобов’язаними.

Голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко раніше заявив, що операціями проти українських військових, а також підривами ТЦК курують структури російських ГРУ та ФСБ.