У восьми областях застосували аварійні відключення електроенергії

Причина відключень - наслідки російських ракетно-дронових атак на об’єкти генерації і передачі електроенергії.

У Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і частково в Черкаській областях вимушено були застосовані аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомила компанія "Укренерго".

"Причина аварійних відключень - це наслідки російських ракетно-дронових атак на об’єкти генерації і передачі електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що першочергово відключаються промислові споживачі, там, де це можливо.

"Наразі обмеження не застосовуються для побутових споживачів (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго). ГАВ скасовуються одразу, як тільки це дозволяє ситуація в енергосистемі", - наголосили в Укренерго і закликали громадян споживати електроенергію ощадливо.