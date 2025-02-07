Вчора, 6 лютого, у с. Фастівець Київської області сталася пожежа в центрі управління відходами.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Зазначається, що вогонь оперативно гасили рятувальники Фастова, Василькова, Борової, Гребінок та Калинівки.
Вогнеборці ліквідували загоряння о 18:15.
Причина пожежі встановлюється.
Фото: Пресслужба ДСНС
Пожежа в центрі управління відходами у с. Фастівець Київської області
Фото: Пресслужба ДСНС
Пожежа в центрі управління відходами у с. Фастівець Київської області
Фото: Пресслужба ДСНС
Пожежа в центрі управління відходами у с. Фастівець Київської області
Фото: Пресслужба ДСНС
Пожежа в центрі управління відходами у с. Фастівець Київської області