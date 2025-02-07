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На Київщині ліквідовано пожежу у центрі управління відходами

Пожежа охопила площу 400 кв. м.

На Київщині ліквідовано пожежу у центрі управління відходами
Пожежа в центрі управління відходами у с. Фастівець Київської області
Фото: Пресслужба ДСНС

Вчора, 6 лютого, у с. Фастівець Київської області сталася пожежа в центрі управління відходами.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Зазначається, що вогонь оперативно гасили рятувальники Фастова, Василькова, Борової, Гребінок та Калинівки.

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Вогнеборці ліквідували загоряння о 18:15.

Причина пожежі встановлюється.

Пожежа в центрі управління відходами у с. Фастівець Київської області
Фото: Пресслужба ДСНС
Пожежа в центрі управління відходами у с. Фастівець Київської області

Пожежа в центрі управління відходами у с. Фастівець Київської області
Фото: Пресслужба ДСНС
Пожежа в центрі управління відходами у с. Фастівець Київської області

Пожежа в центрі управління відходами у с. Фастівець Київської області
Фото: Пресслужба ДСНС
Пожежа в центрі управління відходами у с. Фастівець Київської області

Пожежа в центрі управління відходами у с. Фастівець Київської області
Фото: Пресслужба ДСНС
Пожежа в центрі управління відходами у с. Фастівець Київської області

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