Пожежа в центрі управління відходами у с. Фастівець Київської області

Пожежа в центрі управління відходами у с. Фастівець Київської області

Пожежа в центрі управління відходами у с. Фастівець Київської області

Пожежа в центрі управління відходами у с. Фастівець Київської області

Зазначається, що вогонь оперативно гасили рятувальники Фастова, Василькова, Борової, Гребінок та Калинівки.

Про це повідомила пресслужба ДСНС .

Вчора, 6 лютого, у с. Фастівець Київської області сталася пожежа в центрі управління відходами.

Пожежа в центрі управління відходами у с. Фастівець Київської області

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