Нідерланди надають Україні мобільну лабораторію для розслідування воєнних злочинів

Українські спеціалісти пройшли навчання в Нідерландах для роботи з лабораторією.

Нідерланди надають Україні мобільну дослідницьку лабораторію для розслідування військових злочинів.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Нідерландів.

“Таким чином Нідерланди роблять свій внесок у боротьбу з безкарністю та розслідування військових злочинів у охопленій війною країні”, - йдеться у повідомленні.

Мобільна лабораторія складається з 13 контейнерів, вона містить усі види ресурсів для проведення криміналістичних і технічних розслідувань на місці. Наприклад, перевірка відбитків пальців, аналіз слідів ДНК і читання мобільних телефонів.

Українські спеціалісти пройшли навчання в Нідерландах для роботи з лабораторією.