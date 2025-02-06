На території Охтирської громади Сумщини впав російський безпілотник

Сьогодні ввечері, 6 лютого, на території Охтирської громади Сумської області впав російський безпілотник.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Внаслідок падіння безпілотника пошкоджено чотири приватні будинки. На місці працюють всі необхідні служби.
Попередньо, люди не постраждали. Наслідки атаки російських окупантів уточнюються.
- Зранку 6 лютого у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, частково Дніпропетровській та частково Черкаській областях вранці вимушено застосували аварійні відключення електроенергії. Це було пов'язано з пошкодженнями, завданими росіянами.