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На території Охтирської громади Сумщини впав російський безпілотник

Попередньо, люди не постраждали.

На території Охтирської громади Сумщини впав російський безпілотник
На території Охтирської громади Сумщини 6 лютого 2025 року впав російський безпілотник
Фото: Сумська ОВА

Сьогодні ввечері, 6 лютого, на території Охтирської громади Сумської області впав російський безпілотник. 

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Внаслідок падіння безпілотника пошкоджено чотири приватні будинки. На місці працюють всі необхідні служби. 

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Попередньо, люди не постраждали. Наслідки атаки російських окупантів уточнюються.

  • Зранку 6 лютого у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, частково Дніпропетровській та частково Черкаській областях вранці вимушено застосували аварійні відключення електроенергії. Це було пов'язано з пошкодженнями, завданими росіянами.
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