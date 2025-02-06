На території Охтирської громади Сумщини впав російський безпілотник

Попередньо, люди не постраждали. Наслідки атаки російських окупантів уточнюються.

Внаслідок падіння безпілотника пошкоджено чотири приватні будинки. На місці працюють всі необхідні служби.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА .

Сьогодні ввечері, 6 лютого, на території Охтирської громади Сумської області впав російський безпілотник.

На території Охтирської громади Сумщини 6 лютого 2025 року впав російський безпілотник

Попередньо, люди не постраждали.

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