​Зеленський нагородив учасників Курської операції і надав громадянство воїнам із Білорусі та Росії

Президент наголосив, що окупанту можна і треба давати здачі на його території.

Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди учасникам військової операції в Курській області РФ, а також надав українське громадянство військовослужбовцям з Білорусі та Росії.

Про це він повідомив у Telegram.

"Агресора і злочинця можна й треба бити у нього вдома. Окупанту можна й треба давати здачі на його території. І це не тільки справедливо, це також ефективно для захисту життя в нашій країні, для захисту життя загалом у Європі. Курська операція наочно пояснює сенс принципу «мир завдяки силі»", - написав Зеленський.

Президент подякував бійцям і командирам із 80-ї, 82-ї, 95-ї, 22-ї, 61-ї бригад, також 36-й бригаді, підрозділам 17-ї та 47-ї бригад, підрозділам 129-ї бригади ТрО і всім воїнам Сил спеціальних операцій, СБУ та МВС.

"Сьогодні для мене честь відзначити державними нагородами України найкращих наших воїнів, і сьогодні ми також продовжуємо нову нашу традицію – традицію вдячності тим, хто обрав Україну та бʼється заради нашої незалежності на рівних з українцями, традицію вдячності прийняттям у громадянство України", - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що Курська операція дала Україні найбільше поповнення обмінного фонду за одну бойову операцію та відтягнула російські підрозділи на територію Росії. Інакше, за словами Зеленського, ці 60 тисяч окупантів додалися воювати би проти Сил оборони на найскладніших напрямках.

Президент відзначив орденами "Золота Зірка" Героя України підполковника Олександра Бохончика (СБУ) та капітана Павла Язловецького. Бохончик брав участь у розробці дрона літакового типу, який уже довів свою ефективність у знищенні російських БпЛА і зробив внесок у розвиток нового напряму протидії дронам. У ніч на 6 серпня група Олександра Бохончика ліквідувала всі шість ворожих БпЛА. Завдяки цьому підрозділи Сил оборони зайшли на територію Росії фактично непоміченими. Загалом під керівництвом Бохончика на Курському напрямку було знищено 169 дронів. Крім того, він навчив сім груп, які зараз самостійно беруть участь у бойових діях і ліквідують російські безпілотники.

Язловецький – командир десантно-штурмової роти 82-ї ОДШБр. Торік у серпні проводив рейди в Курській області, під час яких його підрозділ потрапив у три вогневі засідки, але зміг зайняти визначений рубіж. Язловецький організував зайняття кругової оборони та влаштував засідку для російських окупантів. 102 воїни під його командуванням протягом двох днів змогли вийти з оточення. Підрозділ знищив близько трьох взводів, чотири одиниці бойової броньованої техніки та близько десяти одиниць автомобільної техніки.

Зеленський також відзначив чотирьох захисників нагородою "Хрест бойових заслуг". Її отримали:

майор Іван Бакрев – командир артилерійського дивізіону 82-ї ОДШБр, який торік у серпні на території Курщини запобігав обстрілам з боку російської авіації та артилерії, зберігав життя українських воїнів і завдавав утрат ворогу. Під час цієї операції було знищено 17 російських окупантів, пошкоджено МТ-ЛБ, автомобільну техніку, танк і міномет.

полковник Віктор Білозьоров (СБУ). У складі зведених груп Служби безпеки України на Курщині провів низку заходів для ураження ворожих укріплень і опорних пунктів та знищення колон окупантів. У результаті бойових операцій ліквідовані, зокрема, 84 фортифікаційні споруди, 36 вогневих позицій, шість складів боєкомплекту, склад пально-мастильних матеріалів, 73 одиниці автомобільної техніки, шість ББМ, п’ять танків, радіолокаційна станція та артилерійська система.

капітан Артем Кулачевич. Як командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 82-ї ОДШБр забезпечує розвідку, вогневе ураження та підтримку підрозділів під час наступу. Загалом вдалося знищити п’ять ББМ, три БТР, 22 одиниці автомобільної техніки, п’ять мінометів і п’ять гармат.

старший сержант Олег Собуцький. На Курщині влаштував засідку та унеможливив просування розвідувальних і передових російських груп. Підрозділ під його командуванням знищив 15 окупантів, а потім прорвався на позиції артилерії, захопив гармату з тягачем і взяв у полон п’ятьох російських військових. Під ворожим вогнем Олег Собуцький організував евакуацію семи одиниць пошкодженої техніки свого підрозділу.

сержант Олександр Тарковський. У Курській області керував діями передових штурмових груп і груп вогневої підтримки, проводив аеророзвідку з допомогою операторів БпЛА. Підрозділи знищили кілька відділень піхоти, броньовані машини та автомобілі, взяли в полон близько 10 окупантів та отримали важливу інформацію щодо розміщення сил і засобів ворога.

Також президент відзначив захисників орденами Богдана Хмельницького та "За мужність".

Раніше командування ССО розповіло про те, як готували і проводили Курську операцію.

Події в Курській області РФ

6 серпня минулого року Росія заявила про прорив кордону в Курській області. Спершу вона стверджувала, що спроба була невдалою і що її ФСБ стримала операцію, але навіть її провоєнні блогери повідомляли про втрату контролю.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко того дня сказав, що заяви росіян про контроль кордону в Курській області є неправдою. Це був перший і єдиний коментар українського посадовця на цю тему.

7 серпня росіяни повідомляли про продовження боїв. З деяких населених пунктів оголосили евакуацію. Факт прориву кордону ніхто вже не заперечував включно з Володимиром Путіним, який екстрено зібрав уряд і, за даними росЗМІ, раду безпеки. Коментарі на тему Курської області, хоч і доволі обтічні, почали лунали від радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

За даними Deep State, Росія ще в перший день операції втратила декілька населених пунктів. Цього місяця Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони стримують достатньо значне угруповування російських військ – 50 тисяч особового складу армії окупанта, які завдяки Курській операції не можуть бути направлені на інші напрямки ударів Росії на нашій території.