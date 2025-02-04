Буданов: солдати КНДР все ще воюють на Курщині

Північнокорейські війська все ще воюють на передовий у Курській області, але їхня активність знизилася в останні дні на тлі важких втрат.
Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, передає видання The War Zone.
Буданов сказав, що інформація у медіа про те, що солдатів КНДР не фіксують на передовій протягом кількох тижнів, не відповідають дійсності.
Наразі, як зауважив керівник ГУР, на лінії фронту в Курську все ще перебуває близько 8000 північнокорейців. «Нам потрібно почекати деякий час, щоб побачити, чи є реальні зміни, чи це просто зниження активності на кілька днів», - сказав Буданов.
- Спершу The New York Times із посиланням на офіційних осіб України та США, яка говорили на умовах анонімності оприлюднило матеріал про те, що північнокорейські солдати, які приєдналися до своїх російських союзників у битві проти українських сил, були виведені з лінії фронту після того, як зазнали великих втрат.
- Опісля Сили спецоперацій ЗСУ підтвердили, що вже приблизно три тижні на Курщині у Росії не відмічається присутність військ КНДР на тих ділянках, де працюють підрозділи ССО.
- 4 лютого південнокорейська розвідка підтвердила, що солдати КНДР не беруть участь в боях на Курщині з середини січня.