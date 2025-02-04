Буданов: солдати КНДР все ще воюють на Курщині

При цьому їхня активність знизилася в останні дні на тлі важких втрат.

Північнокорейські війська все ще воюють на передовий у Курській області, але їхня активність знизилася в останні дні на тлі важких втрат.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, передає видання The War Zone.

Буданов сказав, що інформація у медіа про те, що солдатів КНДР не фіксують на передовій протягом кількох тижнів, не відповідають дійсності.

Наразі, як зауважив керівник ГУР, на лінії фронту в Курську все ще перебуває близько 8000 північнокорейців. «Нам потрібно почекати деякий час, щоб побачити, чи є реальні зміни, чи це просто зниження активності на кілька днів», - сказав Буданов.