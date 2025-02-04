Генштаб: росіяни попри значні втрати продовжують спроби прорвати оборону українських військ

На Покровському напрямку противник вже здійснив 22 атаки.

Станом на 16.00 4 лютого відбулися 54 бойових зіткнення.

Генштаб ЗСУ повідомив, що ситуація на фронті залишається складною. Ворог попри значні втрати продовжує спроби прорвати оборону українських військ.

Від артилерійських обстрілів з території Росії постраждали райони населених пунктів Велика Писарівка, Дмитрівка Сумської області та Михальчина Слобода Чернігівської області.

На Харківському напрямку окупанти намагалися штурмувати оборонні рубежі українського війська у районі Вовчанська, українські захисники відбили атаку росіян. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Уди та Салтине.

На Куп’янському противник п’ять разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка та Лозова, на даний час два боєзіткнення тривають.

На Лиманському загарбницька армія здійснила дві атаки на позиції українців поблизу Ямполівки та Діброви. Наразі точиться бій.

На Краматорському українські оборонці відбили дві атаки противника в районах Часового Яру та Ступочок, одне боєзіткнення триває.

На Торецькому росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах Торецька та Щербинівки, де Сили оборони відбили шість штурмів російських підрозділів, наразі триває одне боєзіткнення.

На Покровському противник вже здійснив 22 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променя, Котлиного, Удачного, Успенівки, Андріївки та Дачного. Сили оборони стримують натиск і на даний час відбили 17 атак противника.

На Новопавлівському українські воїни відбили дві атаки окупаційної армії в районах Розливу та Зеленівки.

На Гуляйпільському відбили дві атаки загарбників поблизу Новосілки. Також ворог завдав авіаційних ударів по Гуляйполю, скинувши шість керованих авіаційних бомб.

На Оріхівському напрямку захисники успішно відбили одну спробу ворога просунутися вперед в бік населеного пункту Новоданилівка.

На Курщині українські захисники відбили дев’ять атак загарбників, одне боєзіткнення триває. Крім того, ворог завдав 34 авіаційні удари, скинувши 52 керовані авіабомби, застосовував некеровані авіаракети та здійснив 225 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Сіверському та Придніпровському напрямках противник активних дій не проводив.