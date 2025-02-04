Майже весна. Історія про сім років украденого життя
Майже весна. Історія про сім років украденого життя
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
Як фірма з орбіти ексрегіонала Зубика перекрила доступ до водойм у Гатному і дезінформує потенційних покупців
Як фірма з орбіти ексрегіонала Зубика перекрила доступ до водойм у Гатному і дезінформує потенційних покупців
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
За зачиненими дверима: насильство в українському театрі
За зачиненими дверима: насильство в українському театрі
Шведський мегапакет: ПТРК, найкращі у світі човни і сотні мільйонів на виробництво
Шведський мегапакет: ПТРК, найкращі у світі човни і сотні мільйонів на виробництво
​Харківський бабак Тимко зробив прогноз: "Весна нікуди не йшла, але ще можливі невеликі морози"
​Харківський бабак Тимко зробив прогноз: "Весна нікуди не йшла, але ще можливі невеликі морози"
Найкращий шахіст в історії закликав росіянина піти з посади президента FIDE
Найкращий шахіст в історії закликав росіянина піти з посади президента FIDE
Джерела: заступником міністра оборони готуються призначити ексзаступника Залужного генерал-лейтенанта Мойсюка
Джерела: заступником міністра оборони готуються призначити ексзаступника Залужного генерал-лейтенанта Мойсюка
ГоловнаСуспільствоПодії

​У трьох областях України затримали осіб, які на замовлення РФ вчиняли підпали

Ворог вербував людей через телеграм-канали.

​У трьох областях України затримали осіб, які на замовлення РФ вчиняли підпали
затримання палія

На Дніпропетровщині, Хмельниччині та у Рівному СБУ і Нацполіція затримали п’ятьох осіб, які на замовлення Росії вчиняли підпали.

Як ідеться на сайті Служби безпеки, головними «цілями» були адмінбудівлі держустанов, позашляховики Сил оборони та релейні шафи Укрзалізниці. Росіяни вербували найманців через телеграм-канали.

Наприклад, на Дніпропетровщині затримали 40-річну жительку, яка організувала підпал військового пікапу ЗСУ і трьох релейних шаф на лініях залізничного сполучення. До виконання «замовлень» жінка залучила свого 17-річного сина і його однокласника.

За інформацією СБУ, після «погодження» потенційної цілі юнаки разом прибували на локацію та підпалювали за допомогою легкозаймистої суміші.

У Рівному затримали 17-річного студента місцевого коледжу, який спалив службове авто ЗСУ власноруч виготовленою запалювальною сумішшю. Цей транспорт пригнали до західного регіону для техобслуговування після виконання бойових завдань на фронті.

У Хмельницькій області піймали 34-річну жительку Шепетівки, яка підпалила приміщення міської ради. Спочатку зловмисниця розбила вікно на першому поверсі, а потім кинула пляшку із запальною сумішшю.

Наразі всім затриманим повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: 

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);
  • ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу).

Наприкінці січня поліція затримала підозрюваного у підпалі релейної шафи на Київщині.

Також минулого місяця суд визнав винним львів’янина, який палив авто ЗСУ. У результат зловмисник проведе за ґратами 5 років.

﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies