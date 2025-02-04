​У трьох областях України затримали осіб, які на замовлення РФ вчиняли підпали

На Дніпропетровщині, Хмельниччині та у Рівному СБУ і Нацполіція затримали п’ятьох осіб, які на замовлення Росії вчиняли підпали.

Як ідеться на сайті Служби безпеки, головними «цілями» були адмінбудівлі держустанов, позашляховики Сил оборони та релейні шафи Укрзалізниці. Росіяни вербували найманців через телеграм-канали.

Наприклад, на Дніпропетровщині затримали 40-річну жительку, яка організувала підпал військового пікапу ЗСУ і трьох релейних шаф на лініях залізничного сполучення. До виконання «замовлень» жінка залучила свого 17-річного сина і його однокласника.

За інформацією СБУ, після «погодження» потенційної цілі юнаки разом прибували на локацію та підпалювали за допомогою легкозаймистої суміші.

У Рівному затримали 17-річного студента місцевого коледжу, який спалив службове авто ЗСУ власноруч виготовленою запалювальною сумішшю. Цей транспорт пригнали до західного регіону для техобслуговування після виконання бойових завдань на фронті.

У Хмельницькій області піймали 34-річну жительку Шепетівки, яка підпалила приміщення міської ради. Спочатку зловмисниця розбила вікно на першому поверсі, а потім кинула пляшку із запальною сумішшю.

Наразі всім затриманим повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу).

Наприкінці січня поліція затримала підозрюваного у підпалі релейної шафи на Київщині.

Також минулого місяця суд визнав винним львів’янина, який палив авто ЗСУ. У результат зловмисник проведе за ґратами 5 років.