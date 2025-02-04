Російські агенти заклали у покинутій господарській будівлі саморобний вибуховий пристрій, споряджений саморізами для максимального ураження.

Правоохоронці зірвали спробу російських спецслужб здійснити теракт проти українських правоохоронців у Вижницькому районі Чернівецької області. Двоє наркоділків намагались підірвати наряд поліції, який би прибув за фейковим викликом на 102. Один із них був неповнолітнім.

Про це повідомили у СБУ та Нацполіції.

Для вчинення теракту фігуранти заклали у покинутій господарській будівлі саморобний вибуховий пристрій (СВП), споряджений саморізами для максимального ураження. Вибухівка була захована у мішок для сміття, а поруч у коробці з-під соку знаходився мобільний телефон, який знімав вхід до споруди.

Фото: Нацполіція Вилучені на місці події докази

Використовуючи віддалений доступ до гаджету, ворог планував активувати СВП, коли до будівлі зайдуть поліцейські.

Неправдиво повідомивши на спецлінію «102», що за адресою покинутого будинку хтось гукає на допомогу, молодики сховалися і чекали вказівок від кураторів з Росії.

Буковинські правоохоронці оперативно спрацювали та попередили підготовку до теракту. Вибухотехніки за допомогою роботизованого комплексу ZEUS-2 провели обстеження потенційно небезпечної території та виявили підозрілі предмети: сміттєвий пакет, у якому знаходилась вибухівка, і картонну коробку з павербанком та телефоном, що здійснював спостереження. Відтак – провели контрольоване знешкодження саморобної вибухівки.

Фото: Нацполіція Роботизований комплекс ZEUS-2

Російськими агентами виявилися двоє місцевих наркодилерів віком 17 та 18 років, які потрапили у поле зору окупантів через тематичні Телеграм-канали.

Після дистанційного вербування молодики отримали від свого російського куратора детальні інструкції для виготовлення СВП та локації його подальшого розміщення.

Фото: СБУ Один із затриманих

Під час обшуків в оселях затриманих вилучили мобільні телефони із доказами підготовки замовного теракту.

У ході санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили та вилучили:

3 кілограми вибухової речовини амонал;

2 літри бензальдегіду;

2 літри ортофосфорної кислоти;

психотропну речовину амфетамін;

прекурсор фінілнітропропен;

лабораторне обладнання призначене для виготовлення наркотиків (скляні колби, банки, зіп-пакети);

електронні ваги;

мобільні телефони та інші речові докази.

Обох зловмисників правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання повідомлення їм про підозру у вчиненні низки злочинів:

ст. 15 ч. 2 ст. 258 (Терористичний акт);

ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);

ч. 1 ст. 313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням) Кримінального кодексу України.

Відповідно до санкції статті, затриманим загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.