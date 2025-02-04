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До проєкту Координаційного штабу "Хочу найти" у січні надійшла рекордна кількість заявок

Родини російських військових у першому місяці цього року надіслали  8 548 заявок на пошук інформації про зниклих безвісти.

До проєкту Координаційного штабу "Хочу найти" у січні надійшла рекордна кількість заявок
Військовополонені РФ в одному з центрі утримання.
Фото: EPA/UPG

До проєкту Координаційного штабу "Хочу найти" у січні цього року надійшла рекордна кількість запитів.

Як повідомили у Координаційному штабі, за січень від родин російських військових надійшло 8 548 заявок на пошук інформації про зниклих безвісти військовослужбовців армії країни-агресора. 

Така кількість заявок на місяць є рекордною: це на 22% більше порівняно з минулим місяцем.

За весь час роботи до проєкту надійшло вже понад 60 тисяч запитів щодо зниклих безвісти військовослужбовців армії країни-агресора. Та ця цифра не включає загиблих і є в 2–3 рази меншою за загальну кількість зниклих безвісти росіян, адже ще не всі родичі звернулися до українського проєкту. Однак кількість звернень від росіян стабільно зростає.

Із 60 тисяч отриманих заявок на пошук підтверджено перебування в полоні 1 790 військових країни-агресора, 408 з яких вже було обміняно на Захисників України. Наведені цифри є меншими за реальну кількість військовополонених загарбників, адже вони базуються виключно на тих заявках, що надійшли до проєкту "Хочу найти".

"Постійне зростання кількості звернень до «Хочу найти» від росіян свідчить про величезні втрати ворога в Україні. Що не є дивним, адже все більше командирів підрозділів армії загарбника впроваджують практику «м’ясних» штурмів, відправки на передову калік, «обнулення» та залишення поранених на полі бою", – зазначили у Координаційному штабі.

  • "Хочу найти" – це окремий проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, запущений у січні 2024 року задля сприяння проведенню обмінів військовополоненими.
  • Російських військовополонених утримують у п’яти спеціально створених для цього місцях. 
  • Україна дозволить їм здійснювати телефонні дзвінки. У січні уряд вніс зміни до Порядку тримання військовополонених.
  • У 2024 році із російського полону вдалося повернути 1358 українців. Загалом пройшло 11 обмінів. А від початку вторгнення Україні вдалося повернути понад 3,7 тисяч українців з російського полону.
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