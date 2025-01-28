Україна дозволить військовополоненим телефонувати рідним

Дзвінки можна буде здійснювати за допомогою засобів ІР-телефонії з відповідним програмним забезпеченням, що перебуває на балансі табору.

Україна дозволить військовополоненим здійснювати телефонні дзвінки. Уряд вніс зміни до Порядку тримання військовополонених.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема передбачено, що за технічної можливості та за погодженням з Координаційним штабом військовополоненим надається право на телефонні розмови за допомогою засобів ІР-телефонії з відповідним програмним забезпеченням, що перебуває на балансі табору.

Проте право на телефонні розмови військовополоненим, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, надається з письмового дозволу слідчого, прокурора або суду в рамках кримінального провадження та за погодженням з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.