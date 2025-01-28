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Україна дозволить військовополоненим телефонувати рідним

Дзвінки можна буде здійснювати за допомогою засобів ІР-телефонії з відповідним програмним забезпеченням, що перебуває на балансі табору.

Україна дозволить військовополоненим телефонувати рідним
Фото ілюстративне

Україна дозволить військовополоненим здійснювати телефонні дзвінки. Уряд вніс зміни до Порядку тримання військовополонених.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема передбачено, що за технічної можливості та за погодженням  з Координаційним штабом військовополоненим надається право на телефонні розмови за допомогою засобів ІР-телефонії з відповідним програмним забезпеченням, що перебуває на балансі табору. 

Проте право на телефонні розмови військовополоненим, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, надається з письмового дозволу слідчого, прокурора або суду в рамках кримінального провадження та за погодженням з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.

  • Російських військовополонених утримують у п’яти спеціально створених для цього місцях.
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