Уряд дозволив громадам купувати у школи генератори

Уряд виділив 1,6 млрд гривень на шкільні автобуси і дозволив громадав купувати у школи генератори.

Про це повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Спрямовуємо 1,6 млрд грн на придбання близько 460 шкільних автобусів. Це забезпечить підвезення до закладів освіти близько 30 тисяч школярів", – сказав він.

Також зазначив, що змінився порядок надання державної субвенції громадам для облаштування безпечного освітнього середовища.

Тепер ці кошти можна буде витратити не лише на облаштування укриттів, але й на закупівлю генераторів для шкіл.

За словами Шмигаля, держава прагне, щоб якомога більше дітей навчалися в офлайн форматі. Минулого року завдяки урядовій політиці "Школа офлайн" вдалося повернути до закладів освіти понад 100 тисяч дітей.