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Уряд дозволив громадам купувати у школи генератори

Загалом планують купити близько 460 шкільних автобусів.

Уряд дозволив громадам купувати у школи генератори
Засідання уряду 28.01.2025
Фото: Пресслужба Кабміну

Уряд виділив 1,6 млрд гривень на шкільні автобуси і дозволив громадав купувати у школи генератори. 

Про це повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Спрямовуємо 1,6 млрд грн на придбання близько 460 шкільних автобусів. Це забезпечить підвезення до закладів освіти близько 30 тисяч школярів", – сказав він.

Також зазначив, що змінився порядок надання державної субвенції громадам для облаштування безпечного освітнього середовища.

Тепер ці кошти можна буде витратити не лише на облаштування укриттів, але й на закупівлю генераторів для шкіл. 

За словами Шмигаля, держава прагне, щоб якомога більше дітей навчалися в офлайн форматі. Минулого року завдяки урядовій політиці "Школа офлайн" вдалося повернути до закладів освіти понад 100 тисяч дітей.

  • Протягом 2023-2024 громади та школи закупили через Prozorro Market 1007 шкільних автобусів.  
  • Наприкінці минулого року 2,8 млрд грн виділили на програму безкоштовного гарячого харчування для дітей молодших класів та 150 млн грн субвенції для регіонів на підвищення кваліфікації вчителів. 
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