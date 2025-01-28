Слідство встановило, що двоє братів, які раніше утримувалися в установі та отримали там кримінальні статуси, налагодили наркотрафік до слідчого ізолятора.

Викрито і повідомлено про підозру семи учасникам організованої групи, які налагодили схему постачання наркотиків, психотропів та сильнодіючих лікарських засобів до Київського слідчого ізолятора. Четверо з них мають «статуси» у кримінальному середовищі, передає Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, двоє братів, які раніше утримувалися в установі та отримали там кримінальні статуси, налагодили наркотрафік до слідчого ізолятора.

Для постачання наркотиків вони залучили ще одного спільника - утриманця СІЗО. Ще троє мешканців столиці – учасники групи, які перебуваючи на волі, відповідали за формування «замовлень» та перекидання наркотиків через паркан установи.

Учасники угруповання купували наркотики й психотропні речовини, забезпечували їх «доставку» до установи СІЗО.

Отримані пакунки розповсюджували у слідчому ізоляторі. Заробіток розподіляли між собою, поповнюючи також певними сумами так званий «общак».

Крім того, організатори схеми залучили спільника – утриманця СІЗО та вимагали кошти з інших осіб, які перебувають в установі, погрожуючи насильством. Оплата за спокійні умови перебування для них становила 2000 доларів США. Від одного із утриманців СІЗО учасники групи отримали 80 000 гривень.

Підозрюваним інкриміновано встановлення або поширення злочинного впливу, незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів або їх аналогів, а також сильнодіючих лікарських засобів, і вимагання (ч. 2 ст. 255-1, ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321, ч. 4 ст. 189 КК України).

За результатами санкціонованих обшуків вилучено грошові кошти, наркотики та чорнові записи.

Всім підозрюваним обрано запобіжні заходи – тримання під вартою, двоє з них перебувають під вартою в СІЗО за інші вчинені раніше злочини.