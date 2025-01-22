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Колумбія направила спецпідрозділи в контрольовані партизанами райони, кількість загиблих зросла

Зіткнення відбулися між Національною армією визволення та залишками Революційних збройних сил Колумбії. Угруповання борються за панування над плантаціями коки та маршрутами наркотрафіку.

Колумбія направила спецпідрозділи в контрольовані партизанами райони, кількість загиблих зросла
У країні через насильство перемістилися близько 20 тисяч людей
Фото: EPA/UPG

Колумбія направила спецпідрозділи в контрольовані партизанами райони поблизу кордону з Венесуелою, пише DW.

Нещодавній сплеск насильства призвів до загибелі понад 100 осіб та переміщення близько 20 000 людей.

Колумбійські спецпідрозділи, які прагнуть відновити контроль, вирушили до регіону Кататумбо, гірської місцевості на північному сході Колумбії, яка стала епіцентром насильства.

Жителі прикордонних районів втікли до Венесуели, залишивши по собі міста-примари.

Президент зупиняє мирні переговори

Зіткнення відбулися між Національною армією визволення (ELN) та залишками Революційних збройних сил Колумбії (FARC). Угруповання борються за панування над плантаціями коки та маршрутами наркотрафіку.

Насильство посилилося після того, як повстанці ELN звинуватили мирних жителів у співпраці з їхніми суперниками, стративши деяких із них у їхніх будинках.

Президент Густаво Петро призупинив мирні переговори з ELN, звинувативши її членів у воєнних злочинах. Насильство поблизу кордону спонукало уряд оголосити надзвичайний стан та розгорнути 5000 солдатів.

ООН закликає до миру 

За даними міжнародної організації ООН, 30 людей викрали, а майже 1000 залишаються в пастці у своїх будинках. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив занепокоєння з приводу зростання насильства. Речник голови ООН Стефан Дюжаррік заявив, що Гутерреш “закликає до негайного припинення актів насильства проти цивільного населення”.

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