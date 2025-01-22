Wall Street Journal: Трамп доручив спецпредставнику Келлогу закінчити війну в Україні за 100 днів

За даними журналістів, на роль спецпредставника з питань України і Росії Келлога обрали завдяки складеному ним плану закінчення війни.

За даними Wall Street Journal, новий американський президент Дональд Трамп доручив спецпредставнику по Україні і Росії, відставному генерал-лейтенанту Кіту Келлогу закінчити війну в Україні за сто днів. Однак, за даними газети, майже ніхто не вірить у те, що це вдасться.

Келлог уповноважений давати Дональду Трампу поради стосовно переговорів про завершення війни, але незрозуміло, чи Трамп у цих порадах справді зацікавлений. Колишні колеги Келлога вважають, що його військовий досвід може бути важливим для президента, коли той зважуватиме наслідки розширення або припинення допомоги Україні.

Однак він, за їхніми словами, Келлог ніколи не був дипломатом, тож навряд він братиме пряму участь у реальних переговорах із Росією.

"Трамп насолоджується його компанією і бачить його як надзвичайно лояльного хлопця, але він ніколи не мав значущого політичного впливу. Він точно не вигадає нічого, що відхилятиметься від думок Трампа", – сказав на умовах анонімності колишній співробітник Ради нацбезпеки, який працював в адміністрації Трампа.

Останнім часом Келлог висловлювався за збільшення військової допомоги Україні – на його думку, це може примусити Росію до закінчення війни. Він раніше схвально оцінював рішення адміністрації Джо Байдена надати Україні більш потужну зброю, заявивши, що це дає Трампу важіль впливу на майбутні переговори.

Колишні колеги Келлога кажуть, що його призначили представником з питань України після того, як він торік запропонував мирний план. У плані була глибока критика адміністрації Байдена: він звинувачував її в повільній військовій допомозі та водночас провокуванні Москви темою членства України в НАТО.

План, опублікований протрампівським аналітичним центром America First Policy Institute, закликав до припинення вогню та врегулювання шляхом переговорів, використовуючи метод батога й пряника, аби змусити росіян і українців домовлятися. Для України план пропонує відмовитися від вступу до НАТО, а якщо Київ не захоче вести переговори – припинити військову допомогу. Для окупантів – послабити деякі санкції в обмін на підписання мирної угоди.