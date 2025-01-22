На Київщині уламки збитих цілей пошкодили будинки та лінію електропередач

Уночі Сили ППО вчергове відбивали ворожу дронову атаку на Київщині. Є збиті ворожі цілі.

Як повідомили у Київській ОВА, постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допустили.

Але унаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів частково зруйновано будинок та ще 4 – пошкоджено. В будівлях вибиті вікна, посічені фасади, пошкоджені покрівлі.

В іншому населеному пункті пошкоджено лінію електромереж. Пошкодження ліквідували.

Всім власникам пошкоджених будинків нададуть необхідну допомогу. Оперативні групи продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки.