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На Київщині уламки збитих цілей пошкодили будинки та лінію електропередач

Обійшлося без постраждалих.

На Київщині уламки збитих цілей пошкодили будинки та лінію електропередач
Фото ілюстративне
Фото: ДСНС

Уночі Сили ППО вчергове відбивали ворожу дронову атаку на Київщині. Є збиті ворожі цілі. 

Як повідомили у Київській ОВА, постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допустили. 

Але унаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів частково зруйновано будинок та ще 4 – пошкоджено. В будівлях вибиті вікна, посічені фасади, пошкоджені покрівлі. 

В іншому населеному пункті пошкоджено лінію електромереж. Пошкодження ліквідували.  

Всім власникам пошкоджених будинків нададуть необхідну допомогу. Оперативні групи продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки.

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