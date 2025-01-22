Захисники ліквідували майже 2000 окупантів упродовж доби

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.01.25 орієнтовно склали:

Про це повідомили у Генштабі.

Втрати російських військ від початку вторгнення склали близько 823 980 осіб.

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