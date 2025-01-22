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Захисники ліквідували майже 2000 окупантів упродовж доби

Втрати російських військ від початку вторгнення склали близько 823 980 осіб.

Захисники ліквідували майже 2000 окупантів упродовж доби
війна з РФ
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1950 окупантів, 11 ворожих танків, 8 бойових броньованих машин, 60 артилерійських систем, 155 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомили у Генштабі. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 823 980 (+1950) осіб,
  • танків ‒ 9844 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20485 (+8) од,
  • артилерійських систем – 22194 (+60) од,
  • РСЗВ – 1262 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23039 (+141),
  • крилаті ракети ‒ 3051 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 34837 (+155) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3711 (+1).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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