Захисники ліквідували майже 2000 окупантів упродовж доби

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1950 окупантів, 11 ворожих танків, 8 бойових броньованих машин, 60 артилерійських систем, 155 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомили у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 823 980 (+1950) осіб,
- танків ‒ 9844 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20485 (+8) од,
- артилерійських систем – 22194 (+60) од,
- РСЗВ – 1262 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23039 (+141),
- крилаті ракети ‒ 3051 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 34837 (+155) од,
- спеціальна техніка ‒ 3711 (+1).
Дані уточнюються.