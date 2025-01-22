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Трамп розглядає варіант жорсткіших санкцій проти Кремля

Президент США також прокоментував питання озброєння України.

Трамп розглядає варіант жорсткіших санкцій проти Кремля
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

У разі відмови російського диктатора Путіна брати участь у переговорах щодо завершення війни в Україні президент США Дональд Трамп "найімовірніше" розглядатиме варіант запровадження більш жорстких санкцій проти РФ.

Як пише BBC, таку заяву новий глава держави зробив у відповідь на запитання журналістів під час брифінгу у Білому домі.

Трамп наголосив, що його команда "розмовляє з Президентом Зеленським", а "дуже скоро" зв'яжеться і з Путіним. 

Республіканець також прокоментував подальші поставки Україні озброєння. Трамп заявив, що "ухвалить рішення щодо цього", але хоче, щоб Європейський Союз також брав на себе велику частку зобов'язань щодо допомоги нашій державі і "зрівнявся за витратами на цю війну зі США".

Президент вчергове наголосив, що "за його каденції війна б навіть не розпочалася", хоча вона тривала упродовж всього його першого терміну.

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