КМВА розповіла про результати роботи ППО у Києві

Уламки збитого дрона впали у водойму у Дніпровському районі.

Увечері 21 січня Повітряні сили ЗСУ повідомили про російський ударний БпЛА над Києвом. По ньому відпрацювали сили протиповітряної оборони.

Як зазначила згодом Київська міська військова адміністрація, уламки збитого дрона впали у водойму у Дніпровському районі.

«Попередньо без пожежі та постраждалих. Закликаємо киян відповідально ставитись до сигналів тривоги, перебувати в укриттях до відбою. Наразі загроза не спостерігається», - зазначили у КМВА.