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КМВА розповіла про результати роботи ППО у Києві

Уламки збитого дрона впали у водойму у Дніпровському районі.

КМВА розповіла про результати роботи ППО у Києві
Робота мобільної бригади ППО, фото ілюстративне
Фото: Сумська ОВА

Увечері 21 січня Повітряні сили ЗСУ повідомили про російський ударний БпЛА над Києвом. По ньому відпрацювали сили протиповітряної оборони.

Як зазначила згодом Київська міська військова адміністрація, уламки збитого дрона впали у водойму у Дніпровському районі. 

«Попередньо без пожежі та постраждалих. Закликаємо киян відповідально ставитись до сигналів тривоги, перебувати в укриттях до відбою. Наразі загроза не спостерігається», - зазначили у КМВА.

  • 18 січня у Шевченківському районі Києва завершили аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи після російського обстрілу.
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