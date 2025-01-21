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Від початку доби на фронті відбулося 55 боїв, з них 33 – на Покровському напрямку

Дев’ять боєзіткнень блія Покровська тривають дотепер. 

Від початку доби на фронті відбулося 55 боїв, з них 33 – на Покровському напрямку
Війна з РФ
Фото: Генштаб

Від початку доби по всій лінії фронту вже відбулося 55 боїв. З них 33 – на Покровському напрямку.

Про це повідомив Генштаб. 

Загарбники не припиняють застосовувати артилерію по територіях областей, що межують з Росією. Під ворожими обстрілами були райони населених пунктів Михальчина-Слобода Чернігівської області; Біла Береза, Степок, Фотовиж, Покровка, Велика Писарівка, Винторівка Сумської області. Під авіаційними ударами опинились Грем’яч, Славгород та Середина Буда.

На Харківському напрямку противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару НАРами по Вовчанських Хуторах.

Чотири штурмові дії загарбників зупинили наші захисники поблизу Дворічної, Петропавлівки, Лозової та Нової Кругляківки на Куп’янському напрямку. Під авіаударом опинилась Глушківка.

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах населених пунктів Копанки, Терни та Колодязі. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже чотири боєзіткнення, з яких одне триває до цього часу. Також авіація противника завдала ударів НАРами по Надії.  

На Сіверському напрямку окупанти намагалися просунутися в напрямку Івано-Дар’ївки, отримали відсіч.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивають три ворожих спроби просунутись вперед поблизу населених пунктів Часів Яр та Федорівка, наразі бої тривають. Під авіаударами загарбників були Ступочки.  

На Торецькому напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших військ в районі Торецька, три боєзіткнення ще тривають. Також ворог завдавав авіаударів по Дружбі та Костянтинівці.  

На Покровському напрямку сьогодні ворог 33 рази атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Новий Труд, Покровськ, Звірове, Успенівка, Слов’янка, Срібне, Шевченко, Андріївка, Улакли, Янтарне, Дачне. Дев’ять боєзіткнень тривають дотепер. 

На Новопавлівському напрямку зупинено одну штурмову дію противника,  загарбники намагаються йти на позиції українських підрозділів в районі Костянтинополя.

На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників в напрямку Кам’янського. 

На Придніпровському напрямку в районі острова Козацький, противник сьогодні один раз безрезультатно штурмував позиції наших оборонців. 

Двічі загарбники атакували наших захисників на Курському напрямку, крім того, ворог завдав 11 авіаційних ударів, скинувши при цьому 17 КАБ на територію Росії.  

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