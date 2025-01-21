У справі про побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві оголосили першу підозру

У справі про побиття неповнолітньої дівчинки у Білій Церкві іншими підлітками оголосили першу підозру – 16-річному юнаку. Підозра стосується катування та вимагання коштів (ч. 1 ст. 127, ч. 4 ст. 189 КК України).

В Офісі генпрокурора повідомили, що, за даними слідства, підозрюваний разом із групою інших людей залякував 12-річну дівчинку і неодноразово бив її. Потім він розпилив їй в обличчя сльозогінну речовину.

"Також юнак чинив на потерпілу психологічний тиск та вимагав у неї 15 тис грн. Наразі у кримінальному провадженні тривають слідчі дії з метою встановлення обставин події та притягнення всіх винних до відповідальності", – йдеться у повідомленні.