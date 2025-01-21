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У справі про побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві оголосили першу підозру

Її отримав 16-річний юнак. 

У справі про побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві оголосили першу підозру
Ілюстративне фото
Фото: kmiragaya/Depositphotos

У справі про побиття неповнолітньої дівчинки у Білій Церкві іншими підлітками оголосили першу підозру – 16-річному юнаку. Підозра стосується катування та вимагання коштів (ч. 1 ст. 127, ч. 4 ст. 189 КК України).

В Офісі генпрокурора повідомили, що, за даними слідства, підозрюваний разом із групою інших людей залякував 12-річну дівчинку і неодноразово бив її. Потім він розпилив їй в обличчя сльозогінну речовину. 

"Також юнак чинив на потерпілу психологічний тиск та вимагав у неї 15 тис грн. Наразі у кримінальному провадженні тривають слідчі дії з метою встановлення обставин події та притягнення всіх винних до відповідальності", – йдеться у повідомленні. 

  • До поліції з заявою про побиття дитини звернулася її мама. Правоохоронці встановили, що тілесних ушкоджень 12-річній мешканці Білої Церкви завдали троє неповнолітніх: ровесниця потерпілої, а також хлопці 15 і 16 років. Правоохоронці знайшли в Інтернеті докази знущань над дитиною. Досудове розслідування було відкрито за статтею про умисне легке тілесне ушкодження – ч.1 ст. 125. Згодом її перекваліфікували за іншою, тяжчою статею – про катування (127). 
  • Згодом у поліції уточнили, що участь у нападі брали не троє, а семеро підлітків. "Відомо, що неповнолітні зібралися у місцевому парку, куди запросили 12-річну потерпілу. У подальшому з метою залякування дівчини один з фігурантів, 16-річний хлопець погрожував, вдарив дівчину та розпилив в обличчя газовий балончик. Крім того фігурант вчиняв на потерпілу психологічний тиск та вимагав гроші у сумі 15 тисяч гривень", – йшлося в повідомленні правоохоронців.
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