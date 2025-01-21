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Затримали генералів, яких вважають причетними до провалу оборони Харківської області торік
Затримали генералів, яких вважають причетними до провалу оборони Харківської області торік
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"У нас було мало підтримки, але ми боролись": 125 бригада опублікувала допис на підтримку затриманого екскомбрига

Військові хочуть у суді розповісти правду про оборону напрямку під час наступу росіян у травні торік. 

"У нас було мало підтримки, але ми боролись": 125 бригада опублікувала допис на підтримку затриманого екскомбрига
Артур Горбенко
Фото: АрміяInform

125 окрема бригада тероборони опублікувала допис із підтримкою свого колишнього командира, генерал-лейтенанта Артура Горбенка, якого нещодавно затримали. Затримання Горбенка відбулося через те, що його, ще одного генерала та полковника вважають причетними до провалу оборони Харківської області під час наступу росіян у травні 2024-го.

У бригаді зазначили, що тримали в цьому регіоні величезний шматок кордону. Військові хочуть у суді розповісти правду про події в Харківській області.

"Нас було мало, у нас було мало боєприпасів, у нас було мало підтримки, але ми боролись, боролись під командуванням комбрига! Чи заслуговують бойові генерали та комбати, офіцери та солдати на таке ставлення? Чи мають так звучати новини? Чи вже суд встановив вину? Очевидно, що ні", – прокоментували в бригаді. 

Учора Горбенка, колишнього командувача ОТУ "харків" Юрія Галушкіна та полковника Іллю Лапіна затримали через ймовірну причетність до невдалої оборони. За версією слідства, через недбальство цих посадовців окупанти змогли захопити частину території Липецької сільської тергромади Харківського району. Також вважається, що дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності. Станом на момент публікації повідомлення про затримання підозри їм ще не оголосили. 

УП писала, що навесні 2024 росіяни за перший тиждень наступу на Харків зуміли прорватися углибину до десяти км. Проти командування підрозділів, які боронили той напрямок, відкрили кримінальне провадження. У судовій ухвалі ключову роль у втраті позицій відводили якраз 125-ій львівській бригаді ТрО (нині – у складі Сухопутних військ). 

Сам Горбенко в інтерв'ю УП розповідав, що боронити напрямок їм доводилося недоукомплектованими. За його словами, була одна гармата на прикриття 10 кілометрів та один танк – на 15. Він зазначав, що засобів для тримання оборони було недостатньо. 

Наступ росіян на Харківську область у травні 2024

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