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На Донеччині за добу внаслідок обстрілів 1 людина загинула і 3 отримали поранення

Загалом за добу росіяни 33 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 123 людини, у тому числі 16 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок обстрілів 1 людина загинула і 3 отримали поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу внаслідок обстрілів 1 людина загинула і 3 отримали поранення. 

Про це повідомляє Донецька ОВА. 

“За 21 січня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Покровську. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

 

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 22 січня.

Покровський район. У Білицькому Добропільської громади поранено 2 людини, пошкоджено приватні будинки і адмінбудівлю. У Мирнограді пошкоджено будинок. У Покровську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджені 3 будинки; у Родинському пошкоджено будинок і 2 адмінбудівлі; у Гришиному пошкоджено 3 адмінбудівлі.

Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади пошкоджено будинок. У Слов'янську пошкоджено 10 приватних будинків. У Миколаївці пошкоджено 4 багатоповерхівки і адмінбудівлю; у Райгородку пошкоджено 6 приватних будинків. У Берестку Іллінівської громади пошкоджено 10 об'єктів. У Костянтинівці пошкоджені 3 багатоповерхівки, 14 приватних будинків, 4 адмінбудівлі, 3 лінії електропередач; у Миколаївці пошкоджені 2 будинки.

Бахмутський район. У Сіверську 1 будинок зруйновано і 10 пошкоджено.

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