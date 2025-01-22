США хочуть завершити війну в Україні так, щоб вона не відновилася через кілька років, ‒ держсекретар

Україна платить найбільшу ціну за війну, а США хочуть завершити війну так, щоб конфлікт закінчився і не відновився через кілька років.
Про це державний секретера США Марко Рубіо в інтерв’ю СBS Mornings.
Він підкреслив, що “Україна платить найбільшу ціну за свою енергетичну інфраструктуру, за людей та життя, які втрачені, за мільйони українців, які були змушені покинути свою країну і живуть за кордоном”.
“Конфлікт повинен закінчитися, і політика Сполучених Штатів полягає в тому, аби він закінчився”, ‒ каже Рубіо.
Держсекретар додав: “ми хочемо зробити все можливе, щоб допомогти йому закінчитися”.
“Ми будемо докладати зусиль, щоб цей конфлікт завершився у стабільно, тобто ми не просто хочемо, щоб конфлікт закінчився, а потім відновився через два, три або чотири роки. Ми хочемо забезпечити стабільність", – сказав Рубіо.
За його словами, “кожен повинен бути дуже щасливим”, що президентом США став Дональд Трамп, який хоче “сприяти миру в світі і покласти край цим конфліктам”.
- Рубіо також говорив, що для закінчення війни в Україні на поступки мають піти і Україна, і Росія. Україні, на його думку, доведеться відмовитися від окупованих територій. Водночас він підкреслював, що Україна повинна бути здатною захищати себе і після повномасштабної війни.
- За словами держсекретаря, війна закінчиться переговорами, та це не означає, що переговори будуть вигідні Росії.
- Раніше Дональд Трамп поділився переконанням, що президент України Володимир Зеленський "хоче завершити війну угодою".
- У разі відмови російського диктатора Путіна брати участь у переговорах щодо завершення війни в Україні президент США "найімовірніше" розглядатиме варіант запровадження більш жорстких санкцій проти Росії.