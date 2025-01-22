Трамп підписав указ про вихід США із ВООЗ
Трамп підписав указ про вихід США із ВООЗ
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Трамп підписав перші президентські укази на стадіоні перед прихильниками
Трамп підписав перші президентські укази на стадіоні перед прихильниками
СБУ затримала головного психіатра ЗСУ за підозрою у незаконному збагаченні під час великої війни на 1 млн доларів
СБУ затримала головного психіатра ЗСУ за підозрою у незаконному збагаченні під час великої війни на 1 млн доларів
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
Трамп заявив, що Зеленський "хоче завершити війну угодою"
Трамп заявив, що Зеленський "хоче завершити війну угодою"
Українські компанії постачали мікросхеми до РФ для російських ракет "Х-101" та безпілотників
Українські компанії постачали мікросхеми до РФ для російських ракет "Х-101" та безпілотників
Затримали генералів, яких вважають причетними до провалу оборони Харківської області торік
Затримали генералів, яких вважають причетними до провалу оборони Харківської області торік
Варшава готується до можливої масової депортації поляків зі США
Варшава готується до можливої масової депортації поляків зі США
ГоловнаСвіт

США хочуть завершити війну в Україні так, щоб вона не відновилася через кілька років, ‒ держсекретар

“Конфлікт повинен закінчитися, і політика Сполучених Штатів полягає в тому, аби він закінчився”, ‒ заявив Марко Рубіо. 

США хочуть завершити війну в Україні так, щоб вона не відновилася через кілька років, ‒ держсекретар
Державний секретар США Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Україна платить найбільшу ціну за війну, а США хочуть завершити війну так, щоб конфлікт закінчився і не відновився через кілька років.

Про це державний секретера США Марко Рубіо в інтерв’ю СBS Mornings.

Він підкреслив, що “Україна платить найбільшу ціну за свою енергетичну інфраструктуру, за людей та життя, які втрачені, за мільйони українців, які були змушені покинути свою країну і живуть за кордоном”. 

“Конфлікт повинен закінчитися, і політика Сполучених Штатів полягає в тому, аби він закінчився”, ‒ каже Рубіо. 

Держсекретар додав: “ми хочемо зробити все можливе, щоб допомогти йому закінчитися”.

Support LB.ua

“Ми будемо докладати зусиль, щоб цей конфлікт завершився у стабільно, тобто ми не просто хочемо, щоб конфлікт закінчився, а потім відновився через два, три або чотири роки. Ми хочемо забезпечити стабільність", – сказав Рубіо.

За його словами, “кожен повинен бути дуже щасливим”, що президентом США став Дональд Трамп, який хоче “сприяти миру в світі і покласти край цим конфліктам”.

  • Рубіо також говорив, що для закінчення війни в Україні на поступки мають піти і Україна, і Росія. Україні, на його думку, доведеться відмовитися від окупованих територій. Водночас він підкреслював, що Україна повинна бути здатною захищати себе і після повномасштабної війни. 
  • За словами держсекретаря, війна закінчиться переговорами, та це не означає, що переговори будуть вигідні Росії. 
  • Раніше Дональд Трамп поділився переконанням, що президент України Володимир Зеленський "хоче завершити війну угодою".
  • У разі відмови російського диктатора Путіна брати участь у переговорах щодо завершення війни в Україні президент США "найімовірніше" розглядатиме варіант запровадження більш жорстких санкцій проти Росії.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies