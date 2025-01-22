У Туреччині затримали дев'ятьох через пожежу в готелі, внаслідок якої загинули 76 людей

У Туреччині затримали дев'ять осіб, у тому числі власника готелю, через пожежу у готелі Grand Kartal на гірськолижному курорті Карталка в горах Болу. Тоді загинули 76 людей і десятки постраждали.

Про затримання повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, пише Reuters.

За словами чиновника, тіла 45 загиблих передані їхнім сім'ям, а в інституті судової експертизи проводиться ДНК-експертиза для ідентифікації решти.

Пожежа розпочалася у ресторані 12-поверхового готелю близько 3:30 ранку. Ті, хто вижив, розповідали, що тікали через заповнені димом коридори та вистрибували з вікон. Також вони говорили про те, що під час інциденту не спрацювала жодна пожежна сигналізація.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив середу Днем національної жалоби.

Гірськолижний курорт Карталкая, розташований на вершині гір Кьороглу, є популярним місцем зимового відпочинку. Він розташований приблизно за 40 кілометрів від міста Болу і за 270 кілометрів від Стамбула.