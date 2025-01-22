«Дуже веселий час» Дональда Трампа: боротьба з нелегальними мігрантами, TikTok, кадри, замороження допомоги та смертна кара

У перший день свого президентства Джозеф Байден підписав аж 22 укази про скасування ініціатив попередника. Трамп його перевершив — скасував 78 актів попередньої адміністрації .

«Кожне радикальне і дурне розпорядження адміністрації Байдена буде скасоване упродовж кількох годин після того, як я складу присягу, — пообіцяв він на мітингу у Вашингтоні в неділю. — Я діятиму з історичною швидкістю й силою та розв'яжу кожну кризу, з якою стикається наша країна».

Дональд Трамп обіцяв своїм прихильникам, що буде «дуже весело дивитися телевізор», спостерігаючи за його першим днем президентства.

Фото: EPA/UPG У перший день свого президентства Дональд Трамп підписує укази в Овальному кабінеті Білого дому у Вашингтоні, США, 20 січня 2025 р.

Кадрові призначення

20 січня президент Трамп підписав чотири укази про номінування на міністерські посади (кандидатів має затвердити Сенат, усього 70 позицій) і звільнення й призначення керівників федеральних агентств і відомств.

Несподіванок немає, кандидатів у міністри Дональд Трамп назвав одразу після перемоги на виборах.

Нагадаємо ключові позиції:

Міністр фінансів — Скотт Бессент, інвестор, один з головних донорів кампанії Трампа, його радник з економіки. Коли Бессента призначать, він стане найвищим чиновником США, який є відкритим геєм.

Фото: EPA/UPG Скотт Бессент (у центрі) на слуханнях щодо затвердження його кандидатури перед фінансовим комітетом Сенату, 16 січня 2025 р.

Генеральний прокурор — Памела Бонді, колишня генеральна прокурорка Флориди, адвокат Дональда Трампа під час його судового процесу щодо імпічменту 2020 року.

Міністр внутрішніх справ — Дуглас Бергам, губернатор Північної Дакоти, мільярдер. Трамп також призначив його головою Національної енергетичної ради, яка має стимулювати зростання енергетичного сектору США, видобуток вуглеводнів зокрема.

Міністр оборони — Піт Геґсет, майор запасу, телеведучий каналу FoxNews.

Фото: EPA/UPG Кандидат на посаду міністра оборони США Піт Геґсет під час слухань щодо затвердження його кандидатури в комітеті Сенату з питань збройних сил у Вашингтоні, округ Колумбія, США, 14 січня 2025 року.

Міністр охорони здоров’я та соціальних служб — Роберт Ф. Кеннеді-молодший, екологічний активіст, конспіролог-антивакцинатор.

Міністр торгівлі — Говард Лутнік, голова ради директорів інвестиційної фірми Cantor Fitzgerald, мільярдер.

Міністр освіти — Лінда Макмехон, колишня очільниця управління з малого бізнесу під час першого терміну Дональда Трампа. 76-річна Макмехон є великим донором Республіканської партії, однак не мала стосунку до сфери освіти.

Держсекретар — Марко Рубіо, сенатор з Флориди (його кандидатуру Сенат уже затвердив 20 січня). Рубіо належить до провідників жорсткого курсу щодо Китаю в американській політиці.

Директор національної розвідки — Тулсі Габбард, колишня конгресменка-демократка. Навіть коли республіканці жорстко розкритикували рішення, Трамп вирішив не змінювати свого кандидата на одну з ключових посад у сфері національної безпеки. І Габбард, яка колись критикувала Трампа за агресивну політику щодо Китаю та поширювала російські наративи, таки може стати координатором розвідспільноти США.

Директор ЦРУ — Джон Реткліфф, колишній директор національної розвідки та конгресмен від Техасу.

«Скасування шкідливих розпоряджень і дій» адміністрації Байдена

Дональд Трамп скасував 78 «шкідливих розпоряджень і дій» (саме так написано в назві указу) адміністрації Байдена.

«Попередня адміністрація впровадила дуже непопулярні, інфляційні, незаконні та радикальні практики в кожному агентстві й офісі федерального уряду. Ін’єкція "різноманітності, рівності й інклюзії" (DEI) в наші установи зіпсувала їх, замінивши важку працю, заслуги й рівність небезпечною і небезпечною ієрархією переваг», — зазначив Трамп у самому указі.

Фото: EPA/UPG TikTok) у перший день президентства Трампа, 20 січня 2025 р. Помічник президента США Дональда Трампа тримає папки з підписаними указами (зокрема: про помилування обвинувачених у заворушеннях 6 січня та відстрочку заборониу перший день президентства Трампа, 20 січня 2025 р.

Він, зокрема, скасував укази Байдена про просування расової рівності, запобігання дискримінації за ознакою гендерної ідентичності чи сексуальної орієнтації та боротьби з нею, просування рівності для лесбіянок, геїв, бісексуалів, трансгендерів, квірів й інтерсексуалів, сприяння рівності, справедливості й можливостям для американців азійського походження, корінних жителів Гавайських островів і тихоокеанських островів, рівності в освіті, досконалості й економічних можливостей для латиноамериканців тощо.

А втім, боротьбою з DEI Трамп не обмежився — скасував ряд указів попередника, що стосувалися реформи пенітенціарної системи, політики сприяння міграції, програм доступного медичного страхування, зниження вартості ліків.

Скасував Дональд Трамп також кілька кадрових призначень Байдена впродовж останніх місяців. А також повернув Кубі статус держави – спонсора тероризму, який Байден скасував усього шість днів тому.

Підняття прапора

Окремим указом 47-й президент розпорядився, щоб у день його інавгурації прапор США підняли над усіма державними установами й військовими об’єктами — прапори опустили до половини древка через традиційну тридцятиденну жалобу за померлим президентом Картером.

Фото: EPA/UPG Повністю піднятий прапор над Білим домом у день інавгурації президента США Дональда Трампа, незважаючи на розпорядження про спущені прапори протягом 30 днів жалоби з дня смерті колишнього президента Джиммі Картера, Вашингтон, 20 січня 2025 р.

Вихід США з ВООЗ

Дональд Трамп розпорядився відновити процедуру виходу США зі Всесвітньої організації охорони здоров’я, яку він розпочав у 2020-му році. При цьому уряд США уже зараз має припинити фінансування ВООЗ та відкликати урядовий персонал та підрядників США, які працюють у ВООЗ.

Відтермінування заборони TikTok

Дональд Трамп наказав Генеральному прокурору не вживати впродовж 75 днів жодних дій для забезпечення виконання закону, який вимагає заборонити TikTok на території США у випадку, якщо застосунок не змінить китайських власників на американських.

Уряд має проконсультуватися з федеральними агентствами щодо будь-яких ризиків національній безпеці, які створює TikTok, а потім ухвалить “рішення, яке захищатиме національну безпеку, зберігаючи платформу, якою користуються 170 мільйонів американців”.

Помилування нападників на Капітолій 6 січня 2021 року

Дональд Трамп помилував майже всіх обвинувачених у справах про напад на Капітолій 6 січня 2021 року (всього обвинувачення висунуто 1583 обвинуваченим) а також пом’якшив вироки членам груп «Proud Boys» та «Oath Keepers», які були звинувачені в змові з метою перешкодити передачі влади у 2020 році. Колишній голова «Proud Boys» Енріке Тарріо, якого засудили до 22 років ув’язнення, отримав помилування.

Фото: EPA/UPG Президент США Дональд Трамп під час підписання указів, Вашингтон, 20 січня 2025 року.

«Америка понад усе» в екології та енергетиці

Дональд Трамп підписав цілий пакет указів та скасував ряд указів Байдена, що стосуються сфер енергетики та екології (їх варто розглядати в комплексі).

Насамперед, США вдруге виходять із Паризької кліматичної угоди. А також скасовують фінансування міжнародного плану боротьби з кліматичними змінами.

У сфері енергетики новий президент США оголосив надзвичайний стан, мета якого — призупинити дію певних екологічних та прискорити видачу дозволів на видобуток вуглеводнів. Всі федеральні нормативні акти, які накладають «невиправданий тягар» на розвиток або використання вугілля, нафти, природного газу, атомної енергії, гідроенергії та біопалива мають бути переглянуті. Як і обмеження попередньої адміністрації щодо їх експорту.

Також Трамп скасував нещодавню заборону попередника на морське буріння у федеральних водах та дав розпорядження уряду готувати базу для скасування заборон на розширення видобутку нафти і газу на Алясці.

Адміністрація також розпочала процес скасування обмеження для автотранспорту на двигунах внутрішнього згоряння, які мали спонукати виробників зосереджуватися на випуску електромобілів. І вже скасувала норми енергоефективності для кухонної техніки.

Фото: EPA/UPG Проекція на фасаді посольства США ‘Майбутнє проти Трампа , Грінпіс’ у Берліні, 21 січня 2025 року.

«Надзвичайне зниження цін»

«Дуже важливо відновити купівельну спроможність американської родини та покращити якість нашого життя», — вирішив Дональд Трамп (цитата з указу).

І постановив (також цитата): «Цим я наказую главам усіх виконавчих департаментів і агенцій забезпечити надзвичайне зниження цін, відповідно до чинного законодавства, для американського народу та підвищити добробут американських робітників».

Нова державна кадрова політика

Одразу п’ять своїх указів Дональд Трамп присвятив кадровій політиці федерального уряду.

Він, зокрема, заморозив на 90 днів найм цивільних службовців у всій виконавчій владі. За цей час урядовці мають подати президентові план скорочення чисельність персоналу федерального уряду. А також зупинив набуття чинності нових правил до моменту призначень нових очільників відомств.

Також чиновники федеральних відомств більше не зможуть працювати дистанційно, лише в офісі на повний робочий день.

Ще один указ спрощує можливість звільнення для багатьох категорій державних чиновників та відновлює їх підзвітність президенту США.

Дональд Трамп також розпорядився надати без проходження перевірок тимчасові (до шести місяців) допуски до секретної інформації співробітникам, які не встигли (і не змогли) пройти всі потрібні процедури для отримання такого доступу. Варто нагадати, що серед таких осіб, ймовірно, є Ілон Маск.

Фото: EPA/UPG Ілон Маск під час церемонії інавгурації Трампа, 19 січня 2025 року.

Ноутбук Хантера Байдена і мемуари Болтона

Дональд Трамп розпорядився скасувати допуски до сектетної інформації 49 колишнім співробітникам розвідки, які підписали лист на захист Хантера Байдена у ході виборчої кампанії 2020 року (син 46-го президента США нібито забув ноутбук з чутливою інформацією у сервісі з ремонту комп’ютерів), а також свому колишньому раднику з національної безпеки Джону Болтону, який після відставки опублікував мемуари з вельми критичними свого колишнього шефа. За версією Трампа «книга була переповнена конфіденційною інформацією».

Скасування «федеральної цензури»

Американський уряд більше не фінансуватиме боротьбу з дезінформацією та неправдивою інформацією. А також не змушуватиме компанії соціальних медіа, щоб вони модерували контент на своїх платформах.

Міграційна політика (за версією Трампа — «захист американського народу від вторгнення»)

Дональд Трамп оголосив надзвичайну ситуацію на південному кордоні США (це, окрім іншого, дозволить розблокувати фінансування стіни на межі з Мексикою), а також призупинив в'їзд в країну мігрантів через південний кордон, а також «іноземців, які становлять загрозу здоров’ю, безпеці чи національній безпеці».

Ще один указ президента передбачає «негайне видалення всіх іноземців, які в'їжджають або залишаються з порушенням федерального закону» та кримінальне переслідування нелегалів і тих, хто сприяє їх незаконному перебуванню у США.

Розгляд заяв про надання статусу біженця призупинений, а особи, що очікують притулку, зобов’язані очікувати рішення міграційної служби у Мексиці.

Фото: EPA/UPG Сотні мігрантів опинилися заблокованими в прикордонному порту Ель-Чапараль у Тіхуані, Мексика, 20 січня 2025 р, після того, як адміністрація Трампа скасувала програму CBP-One, яка дозволяла мігрантам просити запис на прийом для подання заявки для отримання притулку в США через пункти в’їзду на кордоні з Мексикою.

Громадянство за правом народження у США відтепер не поширюватиметься на дітей, чиї батьки незаконно перебували в країні, а також коли присутність матері народженої дитини було законним, але тимчасовим, а батько не був громадянином США або не мав права на постійне проживання.

Картелі та інші транснаціональні кримінальні організації будуть визнані «іноземними терористичними організаціями», що розширить можливості спеціальних служб у боротьбі проти них. Збройні сили США будуть залучені до охорони кордону.

Торгова політика America First

Дональд Трамп доручив федеральним агентствам розслідувати дисбаланс у торгівлі з Канадою, Китаєм та Мексикою та доцільність запровадження мита щодо товарів з цих держав. Підписуючи указ, він анонсував запровадження 25% мита на товари з цих країн.

Уряд має розглянути доцільність створення Служби зовнішніх доходів для збору тарифів і митних платежів, а також здійснити аудит американської промисловості, щоб оцінити доцільність додаткового запровадження митних обмежень.

Замороження зовнішньої допомоги

Дональд Трамп запровадив 90-денну паузу в міжнародній допомозі США — для оцінки її ефективності та узгодженості із зовнішньою політикою США. Рішення стосується як іноземним країнам, так і неурядовим організаціям та міжнародним організаціям.

При цьому Державний секретар США може скасувати паузу для конкретних програм допомоги.

Фото: EPA/UPG Президент США Дональд Трамп під час підписання виконавчих указів в приміщенні Capital One Arena у Вашингтоні, 20 січня 2025 року.

Просування красивої архітектури

Це не жарт. Упродовж шістдесяти днів відповідальні урядовці мають надати президенту США рекомендації щодо просування політики, щоб федеральні громадські будівлі могли «візуально ідентифікуватися як громадські та поважати регіональну, традиційну та класичну архітектурну спадщину, щоб підняти й прикрасити громадські простори та облагородити Сполучені Штати».

Більше страт

«Смертна кара є важливим інструментом для стримування та покарання тих, хто збирається вчинити найжахливіші злочини» (цитата з указу), тож Дональд Трамп наказав генеральному прокурору домагатися смертної кари у відповідних федеральних справах, а також сприяти збереженню смертної кари в окремих штатах, зокрема, вжити всіх необхідних заходів, щоб забезпечити їх достатньою кількістю препаратів для смертельних ін'єкцій.

«Відновлення імен, які вшановують американську велич»

Уряд має вжити заходів, щоб перейменувати Мексиканську затоку на Американську затоку, а найвищу гору в Північній Америці Деналі на Алясці на Маунт Мак-Кінлі. Власне, гора з 1896 року носила ім'я президента США Мак-Кінлі, однак у 2015 році президент Барак Обама перейменував її на Деналі — так її називають корінні народи Аляски.

Біологічна правда

Окрім скасувань указів президента Байдена в контексті просування політики DEI, Дональд Трамп також розпорядився припинити всі урядові програми DEI, розформувати всі офіси та посади щодо DEI та «екологічної справедливості», а також скласти списки організацій, які надавали уряду послуги з просування програм DEI і отримували гранти для просування таких програм.

Усі урядові структури мають відтепер використовувати «стать», а не «гендер». Державні документи, що посвідчують особу, мають відображати стать власника. Уряд США визнає існування двох статей — чоловічої та жіночої.