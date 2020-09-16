У США розпочали розслідування проти ексрадника Трампа Болтона через його книгу мемуарів

У США почали розслідування проти колишнього радника президента Дональда Трампа - Джона Болтона. Розслідування стосується його книги "Кабінет, в якому це сталося".

Мін'юст почав кримінальну справу після того, як владі не вдалося зупинити публікацію мемуарів. У книзі Трампа висвітлено як президента, який не обізнаний з геополітичними фактами, пише BBC.

Болтон, який був радником Трампа з національної безпеки в 2018-2019 роках, також стверджує, що деякі рішення президента продиктовані тільки бажанням переобратися.

Розслідування спрямоване на з'ясування того, чи справді рукопис пройшов попередню перевірку на відповідність збереження національної безпеки.

Журі, скликане Мін'юстом, офіційно направило повістки в суд видавцю та агентству, яке представляє Болтона.

Адвокат Болтона Чарльз Дж. Купер заявив, що "Болтон категорично спростовує будь-які твердження про те, що він діяв неналежним чином, не кажучи вже про злочинні дії".

Більшість з висвітлених Болтоном тверджень заснована на приватних розмовах, тож їх достовірність неможливо перевірити. Це, зокрема, те, що Трамп нібито звертався до президента Китаю Сі Цзіньпіна з проханням допомогти йому перемогти у виборах 2020 року. За словами автора мемуарів, Трамп у розмові з лідером КНР говорив про "важливість фермерів та збільшення закупок сої та пшениці у КНР".

Також Болтон стверджує, що Трамп не знав, що Великобританія є ядерною державю, а також питав, чи є Фінляндія частиною Російської Федерації.

Нагадаємо, що Джон Болтон був радником Трампа з квітня 2018 по вересень 2019. Трамп говорив, що відправив Болтона у відставку через його незгоду з президентськими ініціативами.

Інформація про те, що Болтон планує опублікувати мемуари про роботу на Трампа, з'явилася в листопаді. У січні Болтон повідомив, що президент Трамп шантажував Україну воєнною допомогою. Він сказав, що готовий свідчити на слуханнях щодо імпічменту Трампа.

Після анонсованого на 23 червня виходу книги Білий дім подав позов проти Болтона, вимагаючи не допустити публікації мемуарів до завершення вичитки книги. Трамп назвав мемуари Болтона "історіями нудного дурня".

У позові йшлося, що мемуари містять інформацію, яка може ставити під загрозу національну безпеку. Проте суд дозволив публікацію, зазначивши, що "одностороння поведінка Болтона викликає серйозне занепокоєння з точки зору національної безпеки", але він не вважає можливим судову заборону.

23 червня книга надійшла в продаж, попри супротив Білого дому.