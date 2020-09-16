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В Індії коронавірусом заразилися понад 5 млн людей

Більше інфікованих COVID-19 лише у США.

В Індії коронавірусом заразилися понад 5 млн людей
Фото: EPA/UPG

За минулу добу в Індії зафіксували 90 123 нові випадки COVID-19. Загальна кількість виявлених інфікованих коронавірусом у країні тепер становить 5 020 359. Хвороба забрала життя 82 966 людей. Одужали – понад 3,9 млн.

Про це інформує Радіо Свобода з посиланням на Міністерство охорони здоров’я Індії.

Загалом населення країни сягає 1,4 млрд людей. Індія поступається за кількістю випадків COVID-19 лише Сполученим Штатам Америки, де виявили 6,6 мільйона хворих.

У Бразилії кількість хворих становить майже 4,4 млн осіб.

Кількість підтверджених заражень COVID-19 у світі станом на ранок 16 вересня сягнула 29 млн 571 тис. 333 осіб. За добу виявили 380 тис. 745 нових заражень коронавірусом, свідчать дані американського Університету Джонса Гопкінса.

Загалом жертвами ковіду у світі стали 934 тис. 986 осіб, вилікувалися - 20 млн осіб.

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