Тихановська розповіла, що сказала б Путіну при зустрічі

Тихановська вважає, що білоруси хочуть самі вирішувати, як рухатися далі та з яким президентом розвивати свою країну.

Лідер опозиційного руху Білорусі Світлана Тихановська в разі зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним сказала би, що з боку російського лідера було б розумно підтримати саме народ Білорусі, а не ушосте проголошеного президентом Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це Світлана Тихановська повідомила в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua.

Вона зазначила, що білоруси хочуть самі вирішувати, як рухатися далі та з яким президентом розвивати свою країну.

"Я сказала б, що білорусам вже не повернутися до того стану, в якому ми жили до нового часу, до цього року, що розумно з боку лідера Російської Федерації підтримати саме народ Білорусі. Думаю, що ми б знайшли, про що поговорити. Однак те, що я сказала вам, - найголовніший мій посил. Ми не хочемо ніякої агресії всередині країни. Ми хочемо самі вирішувати, як нам рухатися далі, з яким президентом розвивати свою країну", - заявила Світлана Тихановська.

Нагадаємо, що у ексклюзивному інтерв'ю LB.ua Тихановська заявила, що готова надати гарантії особистої безпеки президенту Білорусі Олександру Лукашенко у разі мирної передачі влади.

Вона також зазначила, що видані Росією кредитні кошти білоруська влада витрачає на розгони акцій протесту, арешти та екіпірування для ОМОНу.

Разом з тим, Світлана Тихановська не вірить у реалізацію сценарію військової агресії Росії проти Білорусі.

Тихановська також вважає, що члена президіуму Координаційної ради білоруської опозиції Світлану Алексієвич навряд чи заарештують або видворять з країни.