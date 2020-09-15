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У Чехії загорілися склади зі списаними боєприпасами

Людей у радіусі пів кілометра евакуювали.

У Чехії загорілися склади зі списаними боєприпасами
Фото: publish.twitter.com

У місті Тепліце на півночі Чехії неподалік від кордону з Німеччиною горять склади зі списаними боєприпасами.

Про це повідомила пресслужба поліції Чехії.

"Поліцейські разом з пожежниками допомагають впоратися з вогнем, який палає у приміщенні складів в Біліні, які орендує піротехнічна служба парламенту Чеської Республіки для зберігання списаних боєприпасів. Всіх, хто перебував у радіусі 500 метрів, евакуювали, це склозавод і кілька компаній. Житлових будівель в цій зоні немає", - йдеться в повідомлені у Twitter.

Про постраждалих унаслідок інциденту не повідомляється.

Фото: publish.twitter.com

Нагадаємо, торік склади з боєприпасами вибухнули у Красноярському краї Росії. У результаті НП отримали поранення 12 осіб.

Нагадаємо, 26 вересня 2017 року сталася пожежа на складі боєприпасів у Калинівці Вінницької області. Правоохоронні органи заявляли, що причиною вибухів стала диверсія. Пізніше було встановлено, що на арсенал перед пожежею приватна фірма завезла легкозаймисті речовини і пожежонебезпечні предмети.

23 березня 2017 року на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони в Балаклії виникла пожежа з наступною детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм. За даними військової прокуратури, причиною пожежі стала диверсія.

9 жовтня 2018 року склади з боєприпасами вибухнули в Ічні Чернігівської області.

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