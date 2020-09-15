У Польщі знайшли два "сховки Новака" з готівкою на мільйон доларів

Також накладено арешт на дві квартири й автомобіль Land Rover.

Центральне антикорупційне бюро Польщі (CBA) виявило два сховки, в яких ексміністр транспорту Польщі та колишній глава "Укравтодору" Славомір Новак зберігав готівку в еквіваленті понад 1 мільйон доларів.

Про повідомляє пресслужба бюро.

"CBA вилучило гроші, які походять з корупційних злочинів, котрі вчинив Славомір Н. Гроші були у двох спеціально підготовлених сховках. Оперативники вилучили готівку в розмірі понад 4 млн злотих, зокрема 536 тисяч євро, 470 тисяч доларів і 30 тисяч злотих", - йдеться в заяві антикорупційного бюро.

Також CBA арештувало інші активи, які придбано за гроші, що походять з корупційних злочинів. Йдеться про дві квартири, загальна вартість яких оцінюється у близько 2 млн злотих (близько 550 тисяч доларів), а також автомобіль Land Rover.

Крім того, вилучено інші матеріальні цінності, які можуть бути доказами у справі.

Повідомляється, що Центральне антикорупційне бюро продовжує дії щодо виявлення чергових доказів у слідстві і майна інших осіб, які перебувають під слідством.

Нагадаємо, Новака затримали 20 липня в польському Гданську. Голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що діяльність очолюваної Новаком злочинної організації була спрямована на розкрадання коштів міжнародних організацій.

Новака, який очолював польське міністерство транспорту, Окружна прокуратура у Варшаві звинуватила у корупції. Обвинувачення охоплюють період від жовтня 2016 року до вересня 2019 року, коли колишній міністр уряду Польщі очолював Державне агентство автомобільних доріг України.

21 липня Славоміру Новаку вручено українську підозру. 22 липня польський суд арештував його на три місяці.