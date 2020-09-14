"Слуга народу" пропонує зміни до постанови про місцеві вибори
"Слуга народу" пропонує зміни до постанови про місцеві вибори
Марш протесту у Мінську: силовики затримали понад 400 людей (оновлено)
Марш протесту у Мінську: силовики затримали понад 400 людей (оновлено)
В Ірані стратили 27-річного чемпіона з боротьби
В Ірані стратили 27-річного чемпіона з боротьби
Після важкого поранення помер очільник "Свободи" у Миколаєві
Після важкого поранення помер очільник "Свободи" у Миколаєві
В Ізраїлі оголосили загальнонаціональну ізоляцію через COVID-19
В Ізраїлі оголосили загальнонаціональну ізоляцію через COVID-19
Ексголова ДМС Нефьодов, ймовірно, очолить список "Голосу" на виборах у Київраду
Ексголова ДМС Нефьодов, ймовірно, очолить список "Голосу" на виборах у Київраду
Мер Харкова Кернес з 10 вересня перебуває на лікарняному
Мер Харкова Кернес з 10 вересня перебуває на лікарняному
Росія буде добиватись відновлення водопостачання у Крим через тиск на партнерів України
Росія буде добиватись відновлення водопостачання у Крим через тиск на партнерів України
На Херсонщині до ПЦУ перейшов архімандрит УПЦ МП
На Херсонщині до ПЦУ перейшов архімандрит УПЦ МП
ГоловнаСвіт

Главу католиків Білорусі позбавили громадянства

Раніше його не впустили в Білорусь.

Главу католиків Білорусі позбавили громадянства
Фото: sib-catholic.ru

Білоруська влада позбавила громадянства голову Конференції католицьких єпископів Білорусі, митрополита Мінсько-Могильовського, архієпископа Тадеуша Кондрусевича.

Про це повідомляє Catholic.by.

Раніше Кондрусевича білоруські прикордонники не пропустили на територію країни. Архієпископ надправив до Держприкордонкомітету Білорусі листа з вимогою назвати причину заборони. В отриманій відповіді за підписом голови Держприкордонкомітету Білорусі Анатолія Лаппо йдеться, що паспорт Кондрусевича був визнаний недійсним.

"Ми хотіли б повідомити Вам, що Вам не дозволили перетнути державний кордон у зв'язку з рішенням, ухваленим органами внутрішніх справ оголосити паспорт громадянина Республіки Білорусь, який належить Вам, недійсним. Ви маєте право звернутися до МВС з приводу рішення про визнання вашого паспорта недійсним", - сказано в листі.

Зі свого боку архієпископ Тадеуш Кондрусевич звернувся до Міністерства внутрішніх справ республіки з проханням прояснити ситуацію і висловив надію на можливість якнайшвидшого повернення додому.

Нагадаємо, протести в Білорусі тривають з 9 серпня, коли державні екзитполи оприлюднили попередні результати виборів. За офіційними даними ЦВК, за Лукашенка проголосувало 80,1% виборців, за опозиційну кандидатку Світлану Тихановську - 10,1%. Масові акції жорстоко розганяли правоохоронці. Повідомлялося про загиблих і поранених

Наразі із сімох членів президії Координаційної ради Білорусі шестеро або затримані, або насильно вивезені за кордон.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також