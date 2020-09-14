Главу католиків Білорусі позбавили громадянства

Раніше його не впустили в Білорусь.

Білоруська влада позбавила громадянства голову Конференції католицьких єпископів Білорусі, митрополита Мінсько-Могильовського, архієпископа Тадеуша Кондрусевича.

Про це повідомляє Catholic.by.

Раніше Кондрусевича білоруські прикордонники не пропустили на територію країни. Архієпископ надправив до Держприкордонкомітету Білорусі листа з вимогою назвати причину заборони. В отриманій відповіді за підписом голови Держприкордонкомітету Білорусі Анатолія Лаппо йдеться, що паспорт Кондрусевича був визнаний недійсним.

"Ми хотіли б повідомити Вам, що Вам не дозволили перетнути державний кордон у зв'язку з рішенням, ухваленим органами внутрішніх справ оголосити паспорт громадянина Республіки Білорусь, який належить Вам, недійсним. Ви маєте право звернутися до МВС з приводу рішення про визнання вашого паспорта недійсним", - сказано в листі.

Зі свого боку архієпископ Тадеуш Кондрусевич звернувся до Міністерства внутрішніх справ республіки з проханням прояснити ситуацію і висловив надію на можливість якнайшвидшого повернення додому.

Нагадаємо, протести в Білорусі тривають з 9 серпня, коли державні екзитполи оприлюднили попередні результати виборів. За офіційними даними ЦВК, за Лукашенка проголосувало 80,1% виборців, за опозиційну кандидатку Світлану Тихановську - 10,1%. Масові акції жорстоко розганяли правоохоронці. Повідомлялося про загиблих і поранених.

Наразі із сімох членів президії Координаційної ради Білорусі шестеро або затримані, або насильно вивезені за кордон.