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Вчені виявили ознаки життя на Венері

Висока концентрація фосфіну може свідчити про його біологічне походження.

Вчені виявили ознаки життя на Венері

Дослідники з США та Великобританії знайшли в атмосфері Венери речовину фосфін, яка може мати біологічне походження.

Про це повідомляє The New York Times.

Фосфін - це дуже ядовитий газ. У минулому році пошук фосфіну був запропонований для оцінки ймовірності існування життя на атмосферних екзопланетах.

Зазначається, що на Землі фосфін виробляє анаеробні бактерії, здатні розвиватися в залежності від присутності в їх харчовому середовищі кисню.

Як пояснили спеціалісти, фосфін на Венері може мати біологічне походження, однак не виключена його поява "в результаті невідомих природних процесів".

Нагадаємо, раніше астрономи виявили незвичайну планету-гіганта, яка, якщо вірити сучасним теоріям формування планет, не має існувати.

У 2017 році знайшли сім планет, схожих на Землю, в одній системі. Три з них є в потенційно населеній зоні.   

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