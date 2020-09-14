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Новим прем'єром Японії стане Йошіхіде Суга

Очікується, що він продовжить курс свого попередника Сіндзо Абе.

Новим прем'єром Японії стане Йошіхіде Суга
Йошіхіде Суга
Фото: zerkalo.az

На виборах голови владної Ліберально-демократичної партії (ЛДП) Японії впевнену перемогу отримав Йошіхіде Суга. Політик замінив на цій посаді Сіндзо Абе, який у кінці серпня заявив про намір піти у відставку за станом здоров'я.

Таким чином Йошіхіде Суга став наступником прем'єр-міністра Сіндзо Абе, повідомляє The Japantimes.

Очікується, що офіційно Суга буде затверджений на посаді прем'єр-міністра 16 вересня. Найближчим часом він має зосередити зусилля на боротьбі з коронавірусом і підготовці країни до літньої Олімпіади, проведення якої відклали на рік через пандемію.

Очікується, що Йошіхіде Суга продовжить курс свого попередника Сіндзо Абе.

Нагадаємо, що після відставки 2007 року Абе був переобраний на посаду у 2012 році. Відтоді він був домінантною силою в японській політиці, одержавши перемогу 2017 і 2019 року.

За часів правління Сіндзо Абе його Ліберально-демократична партія зазнала великого успіху та перемогла на дострокових парламентських виборах, отримавши удвічі більше місць у Палаті представників порівняно з попередніми виборами.

Абе досі був наймолодшим прем'єр-міністром Японії. Його наступник Йошіхіде Суга має 71 рік.

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